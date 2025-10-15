(VTC News) -

Những nhóm người không nên uống nước chanh

Nước chanh hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, bổ sung vitamin C, cung cấp nước cho cơ thể. Song, một số người nên cân nhắc khi sử dụng đồ uống này vì chúng có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có vấn đề về răng

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, nước chanh có tính axit đủ để làm mòn men răng theo thời gian. Điều này có nghĩa là răng trở nên nhạy cảm hơn, đổi màu, dễ bị sâu. Người đang bị ê buốt, tụt nướu hoặc mòn men nên hạn chế dùng nước chanh.

Người yêu thích đồ uống này nên sử dụng ống hút, súc miệng bằng nước lọc sau đó. Tránh đánh răng ngay sau khi uống nước chanh - axit làm mềm men răng, đánh răng ngay lập tức có thể làm hỏng men răng nhanh.

Nước chanh tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng uống được

Người đang uống thuốc

Nước chanh có thể tương tác với một số thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Tính axit và các hợp chất trong đồ uống có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ hoặc chuyển hóa của thuốc. Nếu bạn đang dùng thuốc thường xuyên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Những người bị loét miệng hoặc đau họng

Loét miệng gây đau. Đối với người đã từng bị loét miệng, nước chanh có thể khiến tình trạng này càng thêm đau rát. Axit citric trong nước chanh gây kích ứng vết loét hở, làm chậm quá trình lành và làm tình trạng khó chịu trở nên trầm trọng hơn.

Điều tương tự cũng xảy ra với chứng đau họng — axit có thể làm viêm mô thay vì làm dịu nó.

Người bị dị ứng với cam quýt

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Nguyễn Thu Giang cho biết, mặc dù hiếm gặp, nhưng vẫn có tình trạng bị dị ứng với cam chanh. Bị ngứa, phát ban, sưng tấy, hoặc thậm chí khó thở sau khi uống nước chanh… là những dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị dị ứng với chanh.

Khắc phục: Nếu nhận thấy các triệu chứng này sau khi uống nước chanh, hãy ngừng uống và trao đổi với bác sĩ.

Người có nguy cơ mất nước hoặc mất cân bằng điện giải

Nước chanh có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ, nghĩa là sẽ làm tăng lượng nước tiểu. Uống quá nhiều mà không bổ sung nước và điện giải có thể dẫn đến mất nước, mệt mỏi hoặc chuột rút.

Khắc phục: Nếu bạn tập luyện nhiều hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, hãy đảm bảo cân bằng nước chanh với nước lọc hoặc nước điện giải.

Người bị trào ngược axit

Nếu bạn bị trào ngược axit hoặc ợ nóng thường xuyên thì uống nước chanh không phải là lựa chọn tốt. Chanh có tính axit cao, có thể gây kích ứng thực quản, làm giãn cơ thắt thực quản dưới - cơ giữ axit dạ dày ở đúng vị trí. Điều này gây cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng. Bạn nên uống nước lọc hoặc trà thảo mộc thay vì nước chanh.

Một số lưu ý khác khi uống nước chanh

Nhạy cảm với ánh nắng mặt trời: Các hợp chất trong chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời — vì vậy hãy thoa kem chống nắng nếu bạn uống nước chanh hàng ngày.

Nguy cơ sỏi thận: Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi (nhờ citrate), nhưng vỏ chanh - thường được dùng trong nước pha - chứa oxalat, có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.

Mẹo để uống nước chanh an toàn hơn

Pha loãng nước cốt chanh (1 thìa canh cho mỗi cốc nước).

Uống bằng ống hút để bảo vệ men răng.

Súc miệng sau khi uống.

Không đánh răng ngay sau khi uống nước chanh.

Hãy uống nước trong bữa ăn, tránh uống lúc bụng đói.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc nha sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.