Những món ăn gây tăng axit uric

(VTC News) -

Thịt mỡ

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluwang cho biết, một số người thích ăn thịt mỡ, đây là loại thịt chứa nhiều cholesterolvà chất béo. Ăn nhiều trong thời gian dài sẽ dẫn đến các vấn đề như béo phì, rối loạn chuyển hóa, vốn là những yếu tố nguy cơ cao gây huyết khối.

Huyết khối là khối máu nhỏ hình thành tại nơi các tế bào nội mô của hệ thống tim mạch bong tróc hoặc sửa chữa. Nó bao gồm một số chất, bao gồm fibrin không hòa tan, tiểu cầu lắng đọng, bạch cầu kết tụ và hồng cầu bị mắc kẹt.

Óc lợn

Bên cạnh thịt mỡ, một loại thực phẩm khác cũng rất nguy hiểm là óc lợn. Óc lợn chứa nhiều canxi, phốt pho và sắt hơn thịt lợn, nhưng cũng chứa hàm lượng cholesterol rất cao. 100 gram óc lợn chứa tới 3.100 mg cholesterol, không phù hợp với người có mỡ máu cao hoặc xơ vữa động mạch.

Thịt mỡ và óc lợn là những thực phẩm gây tăng axit uric nhanh nhất

Ăn quá nhiều óc lợn có thể dẫn đến béo phì, rối loạn chuyển hóa và tăng lipid máu. Óc lợn cũng giàu purin, nếu ăn lâu dài có thể dẫn đến tăng axit uric máu.

Một số loại rau

Hầu hết các loại rau và trái cây đều có hàm lượng purin thấp. Nhưng một số loại rau - chẳng hạn như đậu, đậu lăng, đậu Hà Lan, nấm, rau bina, súp lơ và măng tây - có chứa một lượng khá cao.

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Livestrong cho biết, theo một bài báo đăng trên tạp chí vào tháng 9/2017, mặc dù những loại rau này có thể làm tăng nồng độ axit uric nhưng chúng không làm tăng axit uric nhiều như các loại thịt và hải sản giàu purin.

Đồ uống có cồn

Một số loại đồ uống có cồn - đặc biệt là bia - chứa một lượng lớn purin. Rượu, bia cũng có thể làm tăng sản xuất purin của cơ thể và giảm khả năng sản xuất loại bỏ axit uric qua nước tiểu, đặc biệt có thể làm tăng nồng độ axit uric.

Theo một nghiên cứu lớn được công bố trên tạp chí chuyên về viêm khớp vào tháng 12/2004, bia làm tăng axit uric gần gấp đôi so với rượu mạnh.

Tăng axit uric máu có thể dẫn đến hội chứng chuyển hóa và có liên quan chặt chẽ với bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tăng axit uric máu có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.