5 thực phẩm giúp giảm nồng độ axit uric nhanh chóng

(VTC News) -

Tình trạng tăng axit uric máu thường không có triệu chứng rõ ràng ban đầu, nhưng sự nguy hiểm của nó lại không thể xem thường. Nồng độ axit uric tăng cao là mối đe dọa trực tiếp dẫn đến bệnh gout, cơn đau khớp dữ dội và những tổn thương thận. Để kiểm soát rủi ro này, chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt và không thể thiếu.

Axit uric được tạo ra khi cơ thể phân hủy purin - thành phần có nhiều trong một số loại thực phẩm như rượu bia và thịt đỏ. Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý hàng ngày là cách tự nhiên và hiệu quả để giảm nồng độ. Theo Time of India, bạn hãy tham khảo 5 thực phẩm sau đây, chúng có thể giúp bạn kiểm soát mức axit uric.

Tình trạng tăng axit uric máu thường không có triệu chứng rõ ràng ban đầu. (Ảnh: Time of India)

Quả Cherry

Quả cherry hay còn gọi là quả anh đào rất giàu chất chống oxy hóa và anthocyanin, giúp giảm viêm và hạ nồng độ axit uric một cách tự nhiên trong cơ thể. Một nghiên cứu năm 2012 được đăng trên tạp chí Arthritis & Rheumatism cho thấy, việc tiêu thụ quả cherry có thể giảm nguy cơ lên cơn gout tới 35%. Vì vậy, bạn hãy thêm quả cherry tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày hoặc uống nước ép cherry không đường để giảm nồng độ axit uric một cách tự nhiên.

Nước chanh

Chanh có tính kiềm tự nhiên và giúp trung hòa axit uric trong máu. Vitamin C trong nước chanh giúp cải thiện chức năng thận, nhờ đó dẫn đến việc loại bỏ axit uric ra khỏi cơ thể qua đường tiểu.

Một nghiên cứu năm 2017 được đăng trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition cho thấy “nước chanh tươi giúp giảm nồng độ axit uric trong máu ở những người bị tăng axit uric”.

Hạt cần tây

Hạt cần tây từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để kiểm soát bệnh gout và tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Chúng hoạt động như thuốc lợi tiểu tự nhiên, do đó giúp loại bỏ axit uric hiệu quả hơn. Một nghiên cứu năm 2019 được đăng trên tạp chí Natural Medicine Journal cho thấy chiết xuất hạt cần tây làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm và stress oxy hóa.

Quả táo

Bên cạnh việc giàu chất xơ và vitamin, táo còn chứa axit malic, giúp trung hòa axit uric và ngăn ngừa sự tích tụ của nó trong máu. Theo một nghiên cứu, axit malic có thể duy trì cân bằng axit - kiềm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh gout.

Vì vậy, hãy duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày để tận dụng tối đa những lợi ích mà loại trái cây này mang lại.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu catechin - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm nồng độ axit uric và tình trạng viêm trong cơ thể. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Biological & Pharmaceutical Bulletin (2010) đã chỉ ra rằng polyphenol trong trà xanh ức chế xanthine oxidase, một loại enzyme chịu trách nhiệm sản xuất axit uric trong cơ thể.

Điều này làm giảm nồng độ axit uric, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh gout và tăng axit uric máu. Vì vậy, bổ sung 1-2 tách trà xanh không đường vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp hỗ trợ quá trình giải độc và sức khỏe khớp.