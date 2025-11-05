Cách ăn uống để giảm axit uric hiệu quả nhất

(VTC News) -

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của Ths. BS Phạm Thu Hương cho biết, chỉ số axit uric (UA) bình thường sẽ dao động trong khoảng từ 2,5 – 7,0 mg/dL ở nam và 1,5 – 6,0 mg/dL ở nữ.

Chỉ số axit uric cao bao nhiêu thì nguy hiểm?

Trong khi đó, chỉ số acid uric cao được xác định như sau: > 7,0 mg/dL ở nam, > 6,0 mg/dL ở nữ, trẻ em và thanh thiếu niên là >5,5 mg/dL.

Axit uric là sản phẩm dị hóa cuối cùng trong quá trình chuyển hóa nucleotide purine ngoại sinh và nội sinh ở người. Hầu hết các mô trong cơ thể đều có khả năng sản xuất hợp chất này, hoạt động đào thải sẽ diễn ra ở thận. Với điều kiện ổn định, acid uric tồn tại trong huyết tương, tế bào và mô.

Axit uric cao gây ra nhiều hệ luỵ cho sức khoẻ.

Axit uric cao kiêng ăn gì?

Người bị axit uric cao nên kiêng ăn các loại thực phẩm giàu purin sau đây để tránh tình trạng chuyển biến nghiêm trọng hơn.

Nội tạng động vật

Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thường chứa nhiều purin, trong đó, một số loại nội tạng có hàm lượng purin rất cao như gan, thận. Do đó, người bệnh không nên thêm những thức ăn này vào thực đơn hàng ngày để tránh nồng độ axit uric trong máu tăng cao, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe. Đặc biệt, việc hạn chế tiêu thụ nội tạng động vật giúp giảm đáng kể nguy cơ bùng phát bệnh gút.

Thịt đỏ

Thịt đỏ rất giàu hàm lượng purin, điển hình là thịt bò, thịt cừu và thịt lợn. Cơ thể có khả năng phân hủy purin thành acid uric, khiến nồng độ hợp chất này trong máu tăng cao. Từ đây, các tinh thể kết tinh trong khớp, làm bùng phát nhiều bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là gout.

Trong đó, hai loại purin chiếm nhiều nhất trong thịt đỏ là hypoxanthine và adenine, cao hơn rất nhiều so với những loại thực phẩm khác. Điều này được chứng minh là tác nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Hải sản

Tương tự như thịt đỏ, hải sản rất giàu hàm lượng purin, có khả năng chuyển hóa thành acid uric, gây hại cho sức khỏe. Những loại hải sản giàu purin bao gồm: cá cơm, cá mòi, con sò, con trai sông, cá hồi, cá ngừ.

Khi bệnh gout tiến triển tích cực hơn, triệu chứng được kiểm soát hiệu quả, người bệnh có thể ăn hải sản nhưng chỉ được phép ăn với mức tối thiểu.

Rượu bia

Rượu bia làm tăng nguy cơ mắc và tái phát bệnh gout. Do đó, người có nồng độ acid uric cao nên hạn chế tiêu thụ loại đồ uống này.

Thực phẩm nhiều đường

Các loại đường, đặc biệt là đường fructose có khả năng làm tăng nồng độ acid uric trong máu. Do đó, cắt giảm đồ ngọt là biện pháp quan trọng để kiểm soát các bệnh lý liên quan đến tình trạng acid uric cao.

Cách ăn uống để giảm axit uric hiệu quả nhất

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Healthline chỉ ra 5 món ăn uống giúp giảm axit uric tự nhiên và hiệu quả nhất:

- Quả bơ

Quả bơ có hàm lượng purin thấp, nhiều chất béo không bão hòa đơn, vitamin E. Những thành phần này có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, đẩy lùi tình trạng viêm. Chế độ ăn giàu các hợp chất này cũng có liên quan đến giảm nguy cơ tổn thương khớp do gout.

- Dưa chuột

Dưa chuột có hơn 90% thành phần là nước, giúp thận đào thải độc tố ra ngoài tốt hơn, bao gồm cả acid uric. Nó chứa rất ít purin, nếu ăn thường xuyên không làm tăng thêm chỉ số acid uric. Bạn có thể ăn dưa chuột tươi hoặc làm nước ép để tận dụng lợi ích của nó.

- Quả anh đào

Ăn quả anh đào hay uống nước ép có khả năng giảm nồng độ acid uric ở người bệnh gout. Loại quả này chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Anh đào cũng cung cấp chất xơ và vitamin C dồi dào. Ăn một nắm anh đào trong bữa nhẹ hoặc nhâm nhi một ít nước ép không đường để kiểm soát nồng độ acid uric.

- Cà phê

Uống cà phê giúp giảm nồng độ acid uric trong huyết thanh theo hai cách chính. Cà phê ức chế enzyme phân hủy purin trong cơ thể, nhờ đó làm giảm tốc độ sản xuất acid uric. Caffeine trong cà phê cũng làm tăng tốc độ cơ thể bài tiết chất thải này.

