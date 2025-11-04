(VTC News) -

Axit uric cao là một trong những yếu tố liên quan mật thiết đến bệnh gút (gout). Những cách giảm axit uric an toàn luôn giành được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là ở người mắc bệnh gút.

Dưới đây là cách đào thải axit uric nhanh ra khỏi cơ thể an toàn và hiệu quả:

Bổ sung vitamin C

Báo Lao động dẫn nguồn trang NIH & IOM cho biết, một trong những cách đơn giản để đào thải axit uric nhanh ngay tại nhà là bổ sung vitamin C. Vitamin C không chỉ là vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn được chứng minh có vai trò quan trọng trong việc đào thải axit uric, hỗ trợ phòng ngừa, điều trị bệnh tăng axit uric máu và gút.

Một nghiên cứu thực hiện theo dõi hơn 46.000 nam giới trong vòng 20 năm cho thấy những người bổ sung từ 500 mg vitamin C mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh gút thấp hơn 17%; nguy cơ này giảm đến 45% ở nhóm dùng 1.500 mg vitamin C/ngày. Nguyên nhân là vitamin C giúp tăng đào thải axit uric qua thận bằng cách ức chế quá trình tái hấp thu tại ống thận.

Cơ chế chính là vitamin C làm tăng độ lọc cầu thận và giảm nồng độ axit uric huyết thanh. Bên cạnh đó, vitamin C còn có tính kháng oxy hóa, giúp giảm viêm và tổn thương mô - vốn là yếu tố góp phần trong các cơn gút cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý về liều lượng. Theo Viện Y học Hoa Kỳ (IOM), lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 75 mg đối với nữ và 90 mg đối với nam, nhưng có thể bổ sung cao hơn (dưới 2.000 mg/ngày) nếu có chỉ định từ bác sĩ. Lạm dụng vitamin C liều cao có thể gây sỏi thận ở một số người nhạy cảm.

Uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh là cách đẩy axit uric nhanh ra khỏi cơ thể

Uống nhiều nước

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của Ths.bs Phạm Thị Xuân Thư cho biết, uống nhiều nước là cách giảm axit uric máu tự nhiên, an toàn thông qua cơ chế thúc đẩy lưu lượng máu chảy qua thận, tạo điều kiện thuận lợi giúp thận lọc, đào thải axit uric ra ngoài.

Ngoài ra, uống nhiều nước mỗi ngày còn giúp pha loãng nồng độ axit uric trong nước tiểu, phòng ngừa tình trạng axit uric kết tủa, hình thành sỏi thận.

Tránh đồ uống có cồn

Rượu và bia là những thức uống có hàm lượng purin cao. Khi dùng rượu bia, purin trong các thức uống này sẽ làm gia tăng nồng độ axit uric trong gan, dẫn tới tình trạng tăng nồng độ axit uric trong máu. Ngoài ra, hàm lượng lớn cồn trong rượu bia có thể làm giảm khả năng lọc máu của thận, ảnh hưởng tới quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể.

Ăn nhiều rau xanh

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCK2 Nguyễn Thị Thu cho biết, nếu người bệnh có thắc mắc ăn gì để đào thải axit uric thì đó chính là rau xanh. Trong thực đơn của người tăng axit uric phải luôn có các loại rau xanh. Đây là thức ăn đào thải axit uric rất hiệu quả. Chất xơ chứa nhiều trong các loại thực phẩm này giúp nhanh no và giảm bớt được việc ăn thịt đỏ chứa nhiều nhân purin. Purin là một trong những tiền chất khi vào cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành axit uric.

Ngoài ra, một số loại rau còn có tính kiềm, khi vào cơ thể sẽ trung hòa được lượng axit uric và tránh hiện tượng kết tinh trong bệnh gout.

Những lưu ý khi giảm axit uric

Bên cạnh những nguyên tắc giảm axit uric, bệnh nhân cũng nên lưu ý thường xuyên đến thăm khám và theo dõi nồng độ axit uric máu định kỳ, ít nhất mỗi năm 1 lần. Việc phát hiện sớm giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng bệnh mãn tính nguy hiểm.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc có khả năng làm tăng nồng độ axit uric. Vì vậy, khi có nguy cơ cao mắc bệnh gout nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi quyết định sử dụng thêm bất kỳ một loại thuốc nào.