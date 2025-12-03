Những loài hoa có độc nhưng lại được nhiều người trồng làm cảnh

Trong danh sách những loài cây cảnh có độc tính mạnh được công bố, có rất nhiều loại được mọi người yêu thích và trồng làm cảnh trong vườn, thậm chí trưng bày trong nhà.

Thuỷ tiên - loài hoa có độc dù rất đẹp

Theo tờ Live Science, tất cả các bộ phận của loại cây này đều có độc, nhất là củ. Trong thành phần của cây thuỷ tiên có chất Lycorine là một alkaloid gây ức chế enzym cholinesterase, gây ra các triệu chứng cholinergic (phản ứng quá mức) như nôn, buồn nôn, đổ mồ hôi, nhịp tim chậm.

Việc ăn phải hoa thủy tiên với lượng lớn có thể gây co giật, ức chế tuần hoàn, hô hấp và hôn mê. Bên cạnh đó, củ của hoa thủy tiên chứa thành phần oxalat, nếu nuốt phải có thể gây bỏng và kích ứng niêm mạc môi lưỡi, họng.

Ở Việt Nam, hoa thủy tiên được nhiều người trồng trong nhà, đặc biệt vào dịp Tết vì màu sắc rực rỡ, hương thơm dịu nhẹ, lá căng bóng. Loại hoa này biểu trưng cho tài lộc, may mắn và giàu sang. Nhiều người quan niệm, trồng một chậu thuỷ tiên sẽ làm tăng sinh khí cho không gian sống, mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho gia đình.

Tuy nhiên, mọi người nên cẩn thận với loại hoa này. Vào cuối năm 2024, hai em bé 2 tuổi đã phải cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương vì người thân nhầm lẫn hoa thủy tiên với lá hẹ và sử dụng để nấu cháo chữa ho cho các bé. Sau khi ăn, cả hai trẻ xuất hiện triệu chứng đường tiêu hoá như đau bụng, nôn liên tục.

Hoa thuỷ tiên. (Ảnh: Aboluowang)

Hoa linh lan

Hoa linh lan bé nhỏ, đáng yêu với những bông trắng nhỏ xíu hình chuông thực sự khiến nhiều người mê đắm. Loại hoa này cũng thường được các cô dâu yêu thích trong lễ cưới bởi lẽ ngoài vẻ đẹp, nó còn tượng trưng cho sự thuần khiết, tình yêu trong sáng, hạnh phúc vĩnh cửu và may mắn.

Tuy nhiên, theo Live Science, toàn bộ cây linh lan đều chứa độc tố. Việc tiếp xúc nhẹ với hoa linh lan có thể không gây hại, nhưng nếu nuốt phải, bạn sẽ bị buồn nôn, nôn mửa, đau miệng, đau bụng, tiêu chảy và chuột rút, nhịp tim chậm lại hoặc không đều.

Với những bệnh nhân bị ngộ độc do nuốt phải hoa linh lan, bác sỹ thường áp dụng các phương pháp như rửa dạ dày và dùng thuốc để phục hồi nhịp tim.

Loại hoa đáng yêu này lại chứa độc tố. (Ảnh: Flowersight)

Hoa cẩm tú cầu

Loại hoa nở từng chùm lớn màu hồng, xanh đậm, trắng... này được trồng rất phổ biến. Vẻ ngoài trông chúng ngọt ngào như những chiếc kẹo bông nhưng hoa cẩm tú cầu sẽ khiến bạn đau dạ dày sau vài giờ nuốt phải. Thông thường, nạn nhân sẽ thấy toát mồ hôi, mệt mỏi, buồn nôn và ngứa ngáy trên da. Một số trường hợp có thể dẫn tới hôn mê, co giật và đột quỵ.

Hoa cẩm tú cầu. (Ảnh: Discoveryplace).

Đỗ quyên

Theo Aboluowang, lá và hoa đỗ quyên có độc, ngay cả mật hoa làm từ phấn hoa đỗ quyên cũng có độc. Việc ăn phải bất kỳ loại nào trong số này đều có thể gây cảm giác nóng rát trong miệng, sau đó là chảy nước dãi ngày càng nhiều, buồn nôn, nôn mửa và ngứa da.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm đau đầu, yếu cơ, mờ mắt, nhịp tim chậm và loạn nhịp tim cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể hôn mê hoặc co giật.

Lá và hoa đỗ quyên có độc.

Hoa tử đằng

Loài hoa có độc này mang vẻ ngoài rất lãng mạn: Hoa dày, thường có màu hồng, tím hoặc trắng và rủ xuống. Theo Live Science, ngoài hoa, các bộ phận khác trên cây này như hạt, vỏ, rễ... đều có độc. Nhiều báo cáo cho thấy việc ăn phải cây này gây nôn, đau bụng và tiêu chảy, bệnh nhân cần được cấp cứu bằng việc truyền tĩnh mạch và dùng thuốc chống nôn.

Ngoài hoa, các bộ phận khác trên cây tử đằng đều có độc

Cây trúc đào

Theo Aboluowang, mọi bộ phận của cây trúc đào đều có độc. Ngay cả việc vô tình hít phải một lượng nhỏ khói từ cây trúc đào đang cháy cũng có thể gây khó chịu.

Các triệu chứng điển hình khi trúng độc cây trúc đào bao gồm thay đổi nhịp tim, đôi khi là nhịp tim chậm, đôi khi là đánh trống ngực, và đôi khi là tăng lượng kali trong máu.

Mọi bộ phận của cây trúc đào đều có độc. (Ảnh: Live Science)

Hoa cúc

Ít người biết rằng cúc - biểu tượng của mùa thu, quen thuộc với nhiều người dân trên thế giới - cũng là loài hoa có độc. Ngày nay, loài hoa này được lai tạo nên có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng. Cúc đại đóa ngoài màu vàng rực rỡ còn có các màu trắng, tím, hồng... Đặc biệt, nhóm cúc chi được mọi người yêu thích bởi sự mềm mại và màu sắc rất phong phú.

Theo Aboluowang, người làm vườn thường trồng hoa cúc để xua đuổi thỏ vì hoa cúc có độc. Việc chạm vào nhựa của loài hoa cúc có thể gây đau và sưng.