Những khoảnh khắc Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập nước 2/9/1975

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 30 năm Quốc khánh (2/9/1975).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt đội ngũ các đơn vị tham gia lễ duyệt binh.
Ngày 2/9/1975, các lực lượng vũ trang Nhân dân và hàng vạn nhân dân Thủ đô dự lễ mít tinh, duyệt binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào đón các đoàn duyệt binh, diễu hành qua lễ đài.
Quang cảnh Lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong sáng 2/9/1975. Hơn 400.000 người dân và chiến sĩ cùng hơn 600 đại biểu quốc tế tham dự
Xe tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành qua lễ đài.
Các khí tài quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài trong sáng 2/9/1975.
Bộ đội tên lửa diễu qua lễ đài.
Khối tên lửa phòng không không quân diễu hành qua lễ đài.
Bộ đội pháo binh diễu qua lễ đài.
Các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu qua lễ đài.
Quảng trường Ba Đình trong sáng 2/9/1975.
Bộ đội pháo cao xạ diễu qua lễ đài.
Các chiến sỹ hải quân diễu hành qua lễ đài.
Khối học viên các trường quân sự diễu qua lễ đài.
Các nữ quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ diễu binh.
Khối nữ chiến sỹ thông tin tại lễ duyệt binh.
Các đơn vị Công an Nhân dân diễu qua lễ đài.
Khối nam sĩ quan Công an Nhân dân diễu qua lễ đài.
Khối nữ Công an Nhân dân tham dự lễ duyệt binh, diễu hành sáng 2/9/1975.
Các đơn vị dân quân tự vệ diễu hành qua lễ đài tại lễ mít tinh, duyệt binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Các khối quần chúng tham dự lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành.
Các lão dân quân tự vệ tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình năm 1975.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào đón các đơn vị tham gia duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Các tầng lớp Nhân dân Thủ đô diễu hành qua lễ đài.
Khối quần chúng diễu hành qua lễ đài trong sáng 2/9/1975.
Các tầng lớp Nhân dân tham gia lễ duyệt binh, diễu hành qua lễ đài.
Khối xe tăng thiết giáp diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội trong sáng 2/9/1975.
Xe tăng thiết giáp diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.
Các đơn vị quân đội diễu hành trên tuyến phố Thủ đô trong sáng 2/9/1975.
Các đơn vị quân đội diễu hành qua khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Các khối quần chúng diễu hành trên đường phố Hà Nội.
Các khối diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô.
Các đơn vị quân đội diễu hành qua khu vực Cửa Nam trong sáng 2/9/1975.
Nhân dân Thủ đô chào đón các đơn vị quân đội diễu hành trong sáng 2/9/1975.
Các khối diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô trong sáng 2/9/1975.
Hàng vạn người dân đón chào các khối quần chúng diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô trong ngày 2/9/1975.
Khối quần chúng và nghề nghiệp diễu hành trên các tuyến phố chính của Thủ đô trong sáng 2/9/1975.
Hàng vạn người dân Thủ đô đón chào các khối diễu hành trong sáng 2/9/1975.