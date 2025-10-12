Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất chính thức khép lại tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long sau 3 ngày (10-12/10), ghi dấu thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng triệu người.
Góp mặt trong đêm bế mạc, bộ đôi ca sĩ Hoàng Thùy Linh và Trúc Nhân bùng nổ với những tiết mục đỉnh cao.
Ca sĩ Trúc Nhân mở màn đêm diễn bằng ca khúc "Thịnh Vượng Việt Nam", tạo nên không khí bùng nổ cho chuỗi màn trình diễn sau đó.
Đoàn nghệ thuật Indonesia mở màn cho chuỗi tiết mục quốc tế với bản nhạc "Hello Việt Nam" được thể hiện qua các nhạc cụ truyền thống.
Tiết mục "Gió Cuba" với điệu tango rực lửa đã trở thành điểm nhấn khó quên, khuấy động không khí và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả về một không gian đậm chất Latinh.
Bài thơ "Yaad" của Faiz Ahmed Faiz (Pakistan) được chuyển thể thành tiết mục đầy cảm xúc, ca ngợi sức mạnh của ký ức - liều thuốc mang lại hy vọng và cảm giác đoàn tụ trong những giây phút cô đơn, lạc lõng.
Tiết mục "Bình minh" do nghệ sĩ Iran thể hiện, là khúc ca yêu nước ca ngợi Iran là mái nhà của niềm tin, nơi bình minh rực rỡ đã đến sau những hy sinh lớn lao. Đây cũng là tiết mục khép lại màn trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài.
Chặng cuối chương trình, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tham gia Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới với 2 ca khúc nổi tiếng - "Gieo quẻ" và "See tình".
Những giai điệu quen thuộc và đầy cảm hứng của mashup "Chong chóng xanh" - "Tiếng chuông và ngọn cờ" đã khép lại đêm bế mạc đáng nhớ tại Hoàng thành Thăng Long.
Trong không gian ấy, màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng, chính thức khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất với những khoảnh khắc trọn vẹn và khó quên.