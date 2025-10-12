1 triệu lượt khách tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội

(VTC News) -

Sau 3 ngày diễn ra sôi động (từ 10 đến 12/10), Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội khép lại tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Với 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự, hàng loạt hoạt động đặc sắc trải dài từ triển lãm, trình diễn thời trang, chiếu phim, hội sách, ẩm thực đến các chương trình nghệ thuật đã đưa Thủ đô trở thành điểm hội tụ rực rỡ sắc màu của các nền văn minh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội vào tối 12/10.

Phát biểu bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.

Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hoá, con người là nền tảng; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Trên con đường đi tới hiện thực hóa mục tiêu đó, điều kiện rất quan trọng là cần môi trường hòa bình, ổn định và sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia, các đối tác cùng chí hướng.

Ông khẳng định, Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực cho các khuôn khổ hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là minh chứng sống động cho sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và nuôi dưỡng tình hữu nghị.

Các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn nhạc cụ, thể hiện tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá.

Qua sự kiện này, Việt Nam và các quốc gia bạn bè cùng nhau tạo nên không gian văn hóa rộng mở, nơi sự đa dạng được tôn vinh và lan tỏa. Đây cũng là cách mà cộng đồng quốc tế chung tay góp phần duy trì hòa bình, củng cố an ninh toàn cầu thông qua hợp tác văn hóa.

Lễ hội khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế, xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, góp phần hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới sự thịnh vượng và hạnh phúc chung cho toàn nhân loại.

Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh biểu diễn hai ca khúc "Gieo quẻ" và "See tình".

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay ghi nhận khoảng 1 triệu lượt người dân và du khách tham quan, trở thành một trong những sự kiện văn hóa quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động phong phú đã diễn ra: Triển lãm “Con đường văn hoá” – hành trình khám phá di sản thế giới qua góc nhìn nghệ thuật;Trình diễn trang phục quốc tế và áo dài Việt Nam với chủ đề “Bước chân di sản”; Chương trình chiếu phim nghệ thuật, Ngày hội sách, cùng các gian hàng ẩm thực đa quốc gia;30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế đặc sắc được tổ chức liên tục trong ba ngày.

Đặc biệt, chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện trong lễ hội thu về 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, công trình dân sinh, thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của cộng đồng quốc tế và người dân Việt Nam.

Ca sĩ Trúc Nhân hát "Thịnh vượng Việt Nam" và "Made in Vietnam"

Khép lại với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, lễ hội đã mở ra một chương mới trong hành trình ngoại giao văn hóa của Việt Nam – nơi mà mỗi giá trị truyền thống, mỗi nét đẹp của con người được tôn vinh, lan tỏa và hòa cùng nhịp đập chung của thế giới văn minh, nhân ái.