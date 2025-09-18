Những hình phạt nào dành cho tội quay lén người khác?

(VTC News) -

Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt theo luật định.

Về xử phạt hành chính:

Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định: Hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Việc quay lén người khác tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải đối diện với các mức hình phạt khác nhau. (Ảnh minh họa)

Nếu quay lén rồi đăng tải lên mạng xã hội, hành vi này còn có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vì chia sẻ thông tin, hình ảnh vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục.

Về trách nhiệm hình sự:

Nếu hành vi quay lén với mục đích làm nhục, bôi nhọ người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm.

Nếu hành vi quay lén, phát tán nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm thì còn có thể bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326 BLHS) hoặc Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288 BLHS), tùy mức độ và hậu quả.

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh, người dân cần nhận thức rõ quay lén không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt nặng. Khi bị xâm phạm quyền riêng tư, nạn nhân có thể tố cáo tới cơ quan công an hoặc khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.