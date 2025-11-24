Những hình ảnh nhói lòng nơi rốn lũ Hòa Thịnh

Chị Nguyễn Thị Lài (41 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn ngào kể, đang làm thuê ở Nha Trang thì hay tin lũ dữ, chị lo lắng, lòng như thiêu đốt. Về đến nhà, mái ấm mà chị nâng niu và là nơi 3 mẹ con sinh sống bị lũ cuốn phăng, tan tành (chồng chị bỏ 3 mẹ con chị đi từ lâu). Mỗi khi có người hỏi thăm, chị không cầm được lòng, bật khóc nức nở.