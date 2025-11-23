Người dân Nha Trang gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng

Lũ rút, khắp nơi tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) tràn ngập rác và đồ đạc hư hại. Nhiều lực lượng chức năng đã cùng người dân dọn dẹp và vệ sinh đường phố.
Rác bủa vây khắp nơi.
Suốt những ngày qua, người dân Nha Trang tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường xá.
Tại những con hẻm ở phường Tây Nha Trang vẫn còn ngập nước khiến việc dọn dẹp của người dân thêm phần vất vả.
Phương tiện cơ giới được huy động tối đa để phục vụ công tác dọn dẹp, vệ sinh phố xá.
Đường phố, kênh mương quanh Nha Trang vẫn còn ngổn ngang sau khi nước lũ rút.
Rất nhiều xe ô tô chết máy nằm dài giữa đường chờ giải cứu.
Theo người dân tại Nha Trang bị lũ ngập nhà cửa, họ rất cần quần áo để mặc vì nước đã cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ đồ đạc trong nhà. Nhiều người cho biết đã 5 ngày nay chỉ có 1 bộ đồ duy nhất trên người.
Hai vợ chồng lớn tuổi cố gắng lựa cho mình bộ đồ vừa vặn.
Anh Nguyễn Văn Cường (ở Nha Trang) cho biết trong đời mình, anh chưa bao giờ thấy lũ lụt kinh hoàng đến thế.
Dọc theo đường 23/10, trước mỗi nhà là một bãi rác khổng lồ với nhiều đồ đạc sinh hoạt trong nhà bị nước phá hỏng.
Các chiến sĩ Lữ đoàn 101 Vùng 4 hải quân hỗ trợ người dân Nha Trang dọn dẹp.
Một gia đình lau dọn, vệ sinh cửa hàng bán cơm để nhanh chóng mở cửa trở lại.
Anh Nguyễn Văn Minh cho biết những ngày qua gia đình anh phải ăn mì gói với nước lạnh. Hôm nay, anh đi khắp nơi để tìm chỗ đổi ga về nấu mì cho các con.
Khắp thành phố, xe cứu hộ làm việc tối đa để giải cứu xe cộ hư hỏng trên đường vì ngập nước.
Những đôi tay không biết mệt mỏi của lực lượng chức năng tiếp thêm tinh thần cho người dân gượng dậy sau lũ lụt kinh hoàng.
Từng xe bùn đất được các chiến sĩ trẻ hốt dọn khỏi khu vực nhà dân.
Công nhân môi trường làm việc hết công suất trong những ngày này.
Các chiến sĩ trẻ chẳng quản ngại vất vả để giúp đỡ người dân.
Niềm vui khi chọn được những món đồ ưng ý của mọi người tại các cửa hàng.
Bà Trương Minh Trân cho biết sau khi có lực lượng quân đội đến hỗ trợ, công việc lau dọn bàn ghế, đồ đạc ngập trong bùn tại cơ sở 2 Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, phường Tây Nha Trang cũng trở nên nhẹ nhàng cho nhà trường.
Niềm vui của một chiến sĩ trẻ sau khi giúp bà con dọn dẹp nhà cửa và đồ đạc.
Người dân nhặt nhạnh, lau chùi những tài sản còn nguyên vẹn sau khi lũ rút.
Những người hàng xóm giúp nhau dọn dẹp sau lũ.
Nhờ sự chung tay của lực lượng chức năng và người dân, đường phố Nha Trang bắt đầu sạch sẽ trở lại.
Niềm vui của 2 cha con sau khi nhà cửa được dọn dẹp và đường xá thông thoáng.