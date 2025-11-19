Nhiều người trẻ bị ù tai, tai vo ve, huýt gió: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy

(VTC News) -

Ù tai, cảm giác nghe thấy tiếng vo ve, ù ù, huýt sáo trong tai hoặc trong đầu dù không có tiếng động bên ngoài, đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại ở người trẻ. Các yếu tố như áp lực học tập, làm việc, thiếu ngủ, lạm dụng tai nghe và căng thẳng kéo dài được xem là nguyên nhân hàng đầu.

Dù không gây đau dữ dội, ù tai âm ỉ lại bào mòn chất lượng sống, gây mệt mỏi, cáu gắt, đặc biệt làm giảm khả năng tập trung nghiêm trọng khi ôn thi hay làm việc.

Sau 2 tuần điều trị bằng phương pháp châm cứu, tình trạng người bệnh cải thiện.

Điển hình là trường hợp nữ sinh viên đại học tại Hà Nội. Nhiều tháng liền, cô bị ù tai dai dẳng, rõ nhất vào buổi tối và lúc cần tập trung. Cô từng khám nhiều chuyên khoa như thần kinh, tai mũi họng, tâm lý.

Kết quả thăm dò, xét nghiệm cận lâm sàng đều “chưa có bất thường”, nhưng các đơn thuốc hiện đại kéo dài vẫn không cải thiện triệu chứng. Tinh thần cô gái suy giảm, lo lắng vì không rõ bệnh.

BSCKII Nguyễn Mậu Thực, Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cùng ê-kíp xem xét tỉ mỉ hồ sơ và khai thác kỹ bệnh sử. Ở góc độ y học cổ truyền, ù tai kéo dài không rõ nguyên nhân thực thể thường được xem là rối loạn tổng thể liên quan đến khí huyết, chức năng tạng phủ hoặc tình chí (căng thẳng, lo âu), không chỉ là vấn đề của riêng cái tai.

Người bệnh được áp dụng phác đồ điều trị không dùng thuốc, tập trung vào các phương pháp như ôn châm. Chỉ sau hơn 2 tuần điều trị, tình trạng ù tai của nữ sinh viên đã cải thiện rõ rệt, tần suất và mức độ ù giảm, giấc ngủ tốt hơn. Cô đã lấy lại được tâm lý nhẹ nhõm và khả năng tập trung học tập.

Các chuyên gia khuyến cáo, ù tai kéo dài ở người trẻ là tiếng chuông cảnh báo về lối sống. Nếu đã khám chuyên khoa sâu mà cận lâm sàng vẫn bình thường, người bệnh nên cân nhắc thêm hướng tiếp cận toàn diện hơn của y học cổ truyền để điều hoà cơ thể tổng thể, nhằm lấy lại sự yên tĩnh trong đôi tai và bình an trong đầu óc.