Nhiều lực lượng chung tay giúp người dân Đắk Lắk vực dậy sau trận lũ lịch sử

Nước lũ rút cũng là lúc bà con chứng kiến cảnh tượng đổ nát... Những ngôi nhà trước kia nay chỉ là đống gạch vụn. Căn nhà của mẹ con bà Lê Thị Trưng (80 tuổi) bị sập hoàn toàn, khiến họ chỉ còn biết thẫn thờ vì quá sốc.