Nhiều đại học giảm học phí, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên vùng bão lũ

(VTC News) -

Trước tình hình bão lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều trường triển khai các chính sách hỗ trợ người học vùng thiên tai như giảm học phí, cấp học bổng, gia hạn thời gian đóng học phí và chương trình tín dụng học tập. Các trường còn đồng loạt thành lập điểm tiếp nhận quyên góp, hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm để chia sẻ đến đồng bào vùng lũ.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phát thông báo mở rộng chương trình hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai năm 2025. Sinh viên từ 5 tỉnh thành Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025, cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản.

Đầu tháng 10/2025, các chính sách này được áp dụng với sinh viên tại 19 tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra tại các khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, TP. Đà Nẵng.

"Để giảm bớt áp lực tài chính và ổn định sau thiệt hại do bão lũ gây ra, trường tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25/1/2026 (kéo dài hơn so với chính sách hỗ trợ trước đó), áp dụng với người học tại 24 tỉnh thành", thông báo nêu rõ.

Trường cũng dành tặng 100 suất học bổng với tổng giá trị hơn 1,35 tỷ đồng. Trong đó, 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên chính quy các khóa 48, 49, 50, 51; 30 suất còn lại (12 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên liên thông chính quy, văn bằng 1 và hệ liên thông vừa làm vừa học.

Tương tự, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ năm 2025. Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên học hệ chính quy tại trường trong học kỳ I năm học 2025 - 2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão, lũ trong năm 2025. Sinh viên cần có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc biên bản ghi nhận sự việc giữa Trung tâm trải nghiệm và việc làm sinh viên với sinh viên.

Đại diện trường cho biết, mức hỗ trợ căn cứ thiệt hại thực tế và nguồn kinh phí hỗ trợ từ trường. Sinh viên nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tại Văn phòng Khoa quản lý sinh viên đến hết ngày 26/11.

Các trường tổ chức điểm tiếp nhận, cứu trợ, quyên góp nhu yếu phẩm... hỗ trợ người dân vùng bão lũ. (Ảnh: FBNT)

Bên cạnh việc hỗ trợ học phí, các đại học cũng tổ chức điểm tiếp nhận, cứu trợ, quyên góp nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ đồng bào, người dân miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bão lũ.

Ngày 24/11, trường Đại học Công thương TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay quyên góp nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, quần áo... hỗ trợ người dân vùng bão lũ miền Trung - Tây Nguyên.

"Những ngày qua, mưa bão và lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai và một số khu vực lân cận. Nhiều trường học bị ảnh hưởng, sách vở, dụng cụ học tập của học sinh bị cuốn trôi hoặc hư hại, khiến các em gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp tục học tập", đại diện trường nói.

Trường phát động chương trình “Ươm mầm tương lai” lần IV, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cặp sách, tập vở, bút viết, áo mưa…, giúp các em sớm trở lại trường và nuôi dưỡng ước mơ học tập. Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 4/12.

Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào miền Trung (Ảnh: HCMUS)

Trước đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức điểm tiếp nhận cứu trợ gửi về các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (thời gian tiếp nhận từ ngày 22 – 24/11).

Sáng 23/11, đoàn gần 30 cán bộ, viên chức và sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM lên đường đến Khánh Hòa, mang theo hàng hóa thiết yếu và tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Cùng ngày, trường Đại học Tài chính - Marketing gửi thư ngỏ đến giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên cùng kêu gọi hưởng ứng chương trình “Tuổi trẻ UFM chung tay hướng về đồng bào miền Trung”.