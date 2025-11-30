Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025

Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 Đinh Hoài An gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào trong loạt ảnh mới.

Hoài An chọn nhiều trang phục thanh lịch như áo dài trắng, áo dài thêu hoa hay váy yếm thướt tha.

Dù ở phong cách nào, cô vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát, gợi nhớ không khí mùa thu Hà Nội trong trẻo và lãng mạn.

Khi được hỏi điều khiến cô yêu Hà Nội nhất, Hoài An tâm sự: “Hà Nội đẹp quanh năm, nhưng đẹp nhất vẫn là mùa thu. Tôi luôn mong mỗi bộ ảnh mình thực hiện có thể góp phần lưu giữ vẻ đẹp ấy theo cách riêng vừa trẻ trung vừa đậm màu ký ức”.

Đinh Hoài An sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Trước khi đăng quang Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025, cô từng có nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi sắc đẹp như Top 3 The Face USSH, Người đẹp ảnh FTS…

Ngoài nhan sắc nổi bật, Hoài An còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng: 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, 5 năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô từng theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQGHN.

Tân Hoa khôi tích cực hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, đại diện cho một số thương hiệu thời trang và làm đẹp.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Hoài An chăm chỉ trau dồi thêm kỹ năng MC, diễn xuất, mong muốn trở thành một gương mặt đa năng.

Cô luôn giữ tinh thần nghiêm túc trong học tập và nỗ lực cân bằng giữa tri thức và nghệ thuật. Hoài An tâm niệm: “Sống hết mình vì đam mê là cách tuyệt vời nhất để biến cuộc đời thành một hành trình có ý nghĩa. Đam mê đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên trì và cả hy sinh; nếu chưa thể bắt đầu ngay, hãy rèn luyện thật tốt để sẵn sàng khi cơ hội đến”.