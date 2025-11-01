Nhan sắc thời vàng son của Trương Ngọc Ánh ở thập niên 90
Trước khi bị bắt do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trương Ngọc Ánh từng được xem là biểu tượng nhan sắc một thời.
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (diễn viên, doanh nhân) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Trong quá trình điều hành, bị can còn bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.