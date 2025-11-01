Nhan sắc thời vàng son của Trương Ngọc Ánh ở thập niên 90

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Năm 1992, cô giành giải nhất cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng Hà Nội", sau đó là "Hoa khôi Noel Hà Nội".

Năm 1993, người đẹp được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện và thuyết phục đạo diễn Lưu Phước Sang mời đóng phim "Em và Michael".

Sở hữu khuôn miệng rộng, gương mặt vuông vức, đôi mắt to dài, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành nhan sắc gây chú ý của làng điện ảnh Việt những năm 1990.

Sau thành công với vai diễn đầu tiên, cô nổi lên như một ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Việt với những vai diễn ấn tượng trong các phim như "Em còn nhớ hay em đã quên", "Dã từ dĩ vãng", "Áo lụa Hà Đông"....

Ngoài đóng phim, cô còn trình diễn thời trang và ca hát. Cô từng giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á" năm 1995 và "Hoa hậu thời trang Quốc tế" tại Ai Cập.

Nét đẹp của Trương Ngọc Ánh thời điểm đó được nhiều người nhận xét dường như sinh ra là để dành cho điện ảnh.

Ngay cả khi để mặt mộc, cô vẫn xinh đẹp với đường nét thu hút.

Đến năm 2005, gương mặt Trương Ngọc Ánh vẫn giữ nguyên những nét vuông vức như thời thiếu nữ. Người đẹp thường trang điểm nhấn vào đôi mắt và tạo khối trên gương mặt để mũi trông cao hơn.

Vào đầu những năm 2010, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với vẻ ngoài khác hẳn. Sống mũi của cô đã thay đổi, trông cao hơn xưa.

Ở độ tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ ngoại hình ổn định cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian. Vài năm trở lại đây, diện mạo của cô liên tục gây chú ý, đặc biệt là những thay đổi ở gương mặt.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (diễn viên, doanh nhân) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trong quá trình điều hành, bị can còn bị cáo buộc tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.