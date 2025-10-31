Trương Ngọc Ánh giàu cỡ nào?

(VTC News) -

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh là hình mẫu phụ nữ quyền lực điển hình trong showbiz. Không quá khi nói chị gần như có tất cả từ nhan sắc, danh vọng, sự nghiệp,... cũng như khối tài sản khổng lồ.

Trương Ngọc Ánh được mệnh danh là "phú bà showbiz Việt".

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất, MC. Chị tham gia một số tác phẩm nổi bật như Em và Michael Jackson, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Vệ sĩ Sài Gòn... Đặc biệt, bộ phim Hương Ga giúp nữ diễn viên đạt mức doanh thu tiền tỷ.

Sau khi thành lập công ty giải trí mang tên TNA Entertainment, chị đã nắm bản quyền các cuộc thi nhan sắc lớn như Miss Supranational Vietnam, Miss Earth Vietnam.

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh từng gây sốc khi tuyên bố đầu tư hơn 50 triệu đô (tầm hơn 1,236 tỷ đồng) để phát triển các dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết số tiền này sẽ chia vào các lĩnh vực như cuộc thi hoa hậu, lễ hội, sự kiện biểu diễn quốc tế.

Trương Ngọc Ánh còn kinh doanh nhà hàng, bất động sản.

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ, Trương Ngọc Ánh cũng là cái tên nổi bật trong giới doanh nhân. Trong nhiều năm, chị liên tục chuyển đổi mô hình kinh doanh mỗi 3 - 5 năm/lần, từ công ty quảng cáo sự kiện; hãng phim; bất động sản đến chuỗi nhà hàng ẩm thực Ý, Hoa; công ty nhập khẩu bột mì; công ty sản xuất phim.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh cũng làm bất động sản và trở thành một trong những nhà đầu tư nổi danh trên thị trường.

Nói về việc làm kinh doanh, nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân là người nhạy bén với thị trường theo kiểu "mùa nào thức nấy".

"Khi nhìn thấy cơ hội, tôi liền nắm bắt. Tất nhiên, không phải việc gì cũng thành công và không phải đầu tư nào cũng mang về lợi nhuận nhưng kinh doanh là thế, phải chấp nhận cuộc chơi, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt để hạn chế rủi ro", chị từng nói.

Nữ diễn viên sở hữu xe sang, đồ hiệu đắt đỏ.

Những năm qua, Trương Ngọc Ánh cùng con gái đang sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở khu vực trung tâm TP.HCM, với diện tích lên đến 300m2 cùng nội thất tiện nghi sang trọng.

Tuy nhiên tới khoảng cuối năm 2023, Trương Ngọc Ánh đăng thông tin bán lại căn penthouse này vì không sử dụng. Ngoài căn penthouse trên, chị còn đầu tư một căn hộ hạng sang khác ở trung tâm quận 1.

Căn biệt thự sang trọng Trương Ngọc Ánh sống cùng con gái.

Được mệnh danh là "phú bà showbiz Việt", vì thế Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục đến từ các thương hiệu đắt đỏ trên thế giới.

Không chỉ vậy, những món trang sức kim cương của nữ diễn viên nhiều lần khiến dư luận phải trầm trồ. Chưa kể, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu những chiếc xế hộp sang chảnh.

Đó là lý do ở tuổi 49, Trương Ngọc Ánh vẫn khiến không ít khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống xa hoa, sự nghiệp thành công và luôn giữ được sức hút suốt hàng chục năm làm nghề.