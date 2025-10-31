Đóng

Vì sao diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt?

(VTC News) -

Công an TP.HCM khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đăng Khoa
