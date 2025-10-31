Sự nghiệp của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

(VTC News) -

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh luôn được biết đến với hình ảnh đẹp suốt nhiều năm làm nghệ thuật.

Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi mới 16 tuổi. Xuất phát điểm là người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt, song vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ giúp chị trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000.

Chị để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn đầu tay trong phim Em và Michael và loạt vai diễn trong Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương Ga... Trương Ngọc Anh từng được xướng tên "Nữ diễn viên châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards).

Trương Ngọc Ánh bước vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi.

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất, Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu hoặc phim ảnh. Bên cạnh đó, chị còn rẽ hướng sản xuất một số cuộc thi nhan sắc.

Trương Ngọc Ánh gia nhập lĩnh vực sắc đẹp năm 2023, sau khi mua bản quyền và tổ chức Miss Earth Vietnam, đồng thời đăng cai Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam. Năm 2024, chị tuyên bố nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam, tổ chức Miss Earth. Nữ diễn viên sau đó rút lui toàn bộ khỏi lĩnh vực tổ chức cuộc thi sắc đẹp và quay lại chuyên môn điện ảnh.

Trương Ngọc Ánh duy trì độ nổi tiếng suốt nhiều năm làm nghề.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh từng kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Hai nghệ sĩ có con gái chung tên Bảo Tiên. Sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh sống cùng con gái.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên kém chị 14 tuổi Nguyễn Anh Dũng. Thời điểm này, cả hai được săn đón nhất nhì làng giải trí. Họ "dính như sam" tại các sự kiện và đồng hành thực hiện nhiều chương trình. Trương Ngọc Ánh từng thổ lộ cô thấy bình yên, hạnh phúc khi ở bên bạn trai kém tuổi.

Từ đầu năm 2024, cặp sao bị đồn đã "đường ai nấy đi". Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cả Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh đều im lặng, không phản hồi. Vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận mình đã trở về thời độc thân.

Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Ở tuổi 49, Trương Ngọc Ánh vẫn duy trì sức hút lớn với khán giả. Chị tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc.

Ngoài sự nghiệp, Trương Ngọc Ánh còn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ và nhiều năng lượng.