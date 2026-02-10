Ký hợp đồng EPC Dự án Thành phần 1 - Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

(VTC News) -

Ngày 9/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban QLDA Điện 2 và Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu EPC (Thiết kế – Cung cấp thiết bị – Thi công xây dựng – Thử nghiệm, nghiệm thu) của Dự án thành phần 1 (Nhà máy điện) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch II với tổng giá trị hợp đồng là hơn 25.202 nghìn tỷ đồng (bao gồm 639,8 triệu USD và 8.341 nghìn tỷ đồng).

Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký có ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Công Thương, đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, đại diện Bộ Tài chính; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đại diện Ban Quản lý Dự án Điện 2; lãnh đạo Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA; đại diện các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Công Thương phát biểu.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị do EVN làm Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW (2x806,4 MW), áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Toàn bộ Dự án bao gồm 2 Dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện, có tổng mức đầu tư là: 40.123,455 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG: có tổng mức đầu tư dự kiến: 11.800 tỷ đồng. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 04 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu.

Theo hợp đồng EPC được ký kết, Liên danh nhà thầu thực hiện Hợp đồng gói thầu EPC gồm:

- Đối tác nước ngoài: Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA), một tập đoàn quốc tế uy tín đã có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong khu vực và triển thế giới;

- Đối tác trong nước: Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) là một trong những nhà thầu EPC lớn của Việt nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp.

Liên danh nhà thầu EPC sẽ thực hiện trọn gói các công việc thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra của Quy hoạch Điện VIII cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và môi trường. Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu lựa chọn công nghệ từ một trong những nhà cung cấp tuabin khí hàng đầu thế giới là General Electric Vernova (Mỹ), đồng thời các bên đã cố gắng, nỗ lực rất lớn để triển khai Dự án đạt mục tiêu tiến độ và hiệu quả.

Đại diện nhà thầu phát biểu.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ kWh điện mỗi năm cho Hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo EVN nhấn mạnh, việc ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của EVN trong việc triển khai các dự án nguồn điện lớn, hiện đại, thân thiện với môi trường. Chủ đầu tư đặc biệt coi trọng yếu tố chất lượng, tiến độ của dự án và tin tưởng rằng sự hợp tác giữa 02 đối tác giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng ở trong nước và quốc tế sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp dự án hoàn thành đạt các mục tiêu đề ra.

Đại diện Liên danh Nhà thầu POWERCHINA – LILAMA khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Việc ký kết Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời góp phần nâng cao năng lực các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.