Màn trình diễn 'bẻ cong trọng lực' giúp tuyển Mỹ giành HCV Olympic mùa đông 2026

Trong phần thi nội dung trượt tự do nam vào ngày 8/2, VĐV Ilia Malinin của Mỹ đã thực hiện những cú nhảy bốn vòng đặc trưng của mình rồi kết thúc bằng một cú lộn ngược tiếp đất bằng một chân.

Màn trình diễn này đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất từ đầu Thế vận hội Mùa đông 2026. Màn trình diễn táo bạo không chỉ giúp tuyển Mỹ giành HCV nội dung đồng đội, mà còn đẩy giới hạn kỹ thuật của môn trượt băng nghệ thuật lên một tầm cao mới.

Ngay trong kỳ Olympic đầu tiên góp mặt, Ilia Malinin đã khẳng định biệt danh tự phong “Quad God” (Thần nhảy bốn vòng) bằng loạt cú nhảy cực khó vốn hiếm người dám thử và gần như không ai có thể tiếp đất trọn vẹn như anh. Phần trình diễn của Malinin vẫn được đánh giá có độ khó vượt trội so với phần còn lại của nội dung nam.

Cú lộn ngược của Malinin gây tiếng vang đặc biệt bởi yếu tố lịch sử. Trong suốt 47 năm, động tác này bị Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) cấm vì lo ngại rủi ro chấn thương đầu và cổ. Chỉ từ mùa giải 2024-2025, quy định mới cho phép các động tác nhào lộn trở lại thi đấu chính thức.

VĐV Ilia Malinin thực hiện cú lộn ngược tiếp đất bằng một chân lịch sử. (Nguồn: SELF)

Malinin trở thành vận động viên đầu tiên đưa cú lộn ngược trở thành điểm nhấn hợp lệ tại Olympic trong kỷ nguyên hiện đại và thực hiện nó ngay trong thời điểm quyết định của một cuộc cạnh tranh huy chương.

Bên cạnh cú lộn ngược, các cú xoay bốn vòng của Malinin cũng gây ấn tượng đặc biệt. Tháng 12 vừa qua, trong quá trình tập luyện bài thi cho Thế vận hội Mùa đông 2026, anh đã thực hiện thành công tới 7 cú nhảy bốn vòng trong một cuộc thi. Theo The Atlantic, chưa có vận động viên nào khác thực hiện quá 4 cú nhảy cùng độ khó trong một giải, điều đó cho thấy Malinin đang bỏ xa phần còn lại của thế giới ở một khoảng cách khó tin.

Các bài thi của Malinin tạo cảm giác như anh đang thách thức trọng lực. Chuỗi động tác dồn dập gồm nhảy, xoay và nhào lộn diễn ra chóng mặt, nhưng lần nào anh cũng tiếp đất êm đến mức trông như đang lướt nhẹ trên băng. Người xem gần như quên mất rằng tất cả những điều đó được thực hiện trên lưỡi giày mỏng và sắc như dao.

Sự áp đảo trong phong độ và kỹ thuật khiến Malinin thường đùa với phóng viên rằng anh đã “bẻ cong các định luật vật lý”.

“Dĩ nhiên điều này là không đúng, nhưng cậu ấy chắc chắn đang đẩy giới hạn con người lên mức cao nhất", giáo sư vật lý Ed Kearns thuộc Trường Nghệ thuật và Khoa học nói.

Ilia Malinin thành công mang về tấm HCV cho tuyển Mỹ ở nội dung đồng đội. (Nguồn: AP)

Thực tế, Kearns còn dùng chính trượt băng nghệ thuật làm ví dụ trong lớp học để giảng dạy các nguyên lý vật lý cơ bản. Từ những dữ liệu quen thuộc như chiều cao, cân nặng, thời gian trên không và số vòng quay, sinh viên có thể suy ra rất nhiều điều về chuyển động của cơ thể.

“Hãy tưởng tượng bạn đang tập tạ tay trong phòng gym, rồi tăng mức tạ lên khoảng 90 kg mỗi bên. Ilia chính xác là đã chịu lực đó trong chưa đầy một giây trong phần trình diễn của mình. Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh ấy thực sự đã làm được điều đó", ông Kearns nhận xét.

Điểm số 200,03 giúp Malinin thắng sát nút đối thủ Nhật Bản Shun Sato và mang về chức vô địch đồng đội thứ hai liên tiếp cho Mỹ. Khoảng cách chung cuộc giữa hai đội chỉ vỏn vẹn một điểm.