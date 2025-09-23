Nhận diện nhanh dấu hiệu mẹ bầu dễ có nguy cơ sảy thai

(VTC News) -

Theo bác sĩ CK1. Trần Bích Nhi - Trưởng PK Phụ Sản 315 – chi nhánh Trần Huỳnh (Cà Mau), những mẹ bầu trên 35 tuổi, đã từng sảy thai 2 lần, có một số vấn đề bất thường khác về cấu trúc tử cung, nội tiết bất thường… có nguy cơ sảy thai cao, cần phải được quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Những bà bầu nào dễ có nguy cơ sảy thai?

Bác sĩ CK1. Trần Bích Nhi chia sẻ: “Là một bác sĩ sản phụ khoa lâu năm nhiều kinh nghiệm, tôi thấy có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng với một số bà bầu khi vừa đến khám, tôi có thể biết ngay họ dễ sảy thai vì những dấu hiệu nhận biết ban đầu”.

Theo bác sĩ Trần Bích Nhi, dưới đây là những nhóm bà bầu có nguy cơ cao:

• Tuổi tác: Phụ nữ mang thai khi tuổi trên 35 tuổi có nguy cơ sẩy thai cao hơn so với phụ nữ trẻ tuổi hơn, do chất lượng trứng suy giảm.

• Tiền sử: Những người đã từng bị sảy thai từ 2 lần trở lên có nguy cơ sảy thai lần tiếp theo cao hơn.

• Nguyên nhân nội tiết: Suy hoàng thể hay các bệnh lý nội khoa như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), các bệnh về tuyến giáp không được kiểm soát tốt, đái tháo đường, tăng prolactin máu, có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.

• Bất thường cấu trúc giải phẫu: Những bất thường về cấu trúc tử cung như u xơ tử cung, tử cung dị dạng (tử cung đôi, tử cung một sừng, tử cung nhi hóa), dính buồng tử cung, hoặc hở eo tử cung có thể là nguyên nhân gây sảy thai.

• Yếu tố lối sống cũng ảnh hưởng nhiều đến mẹ bầu và thai nhi. Phụ nữ thường xuyên hút thuốc, uống rượu, stress liên tục … trong thai kỳ đều làm tăng nguy cơ sảy thai.

• Yếu tố miễn dịch: Hội chứng kháng Phospholipid là bệnh lý liên quan tắc mạch, sảy thai liên tiếp và đi kèm giảm tiểu cầu, tăng kháng thể kháng Phospholipids.

Dấu hiệu nhận mẹ bầu sảy thai

Cũng theo bác sĩ Trần Bích Nhi, những dấu hiệu phổ biến mà mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý:

• Chảy máu âm đạo: Đây là dấu hiệu thường gặp nhất. Mức độ chảy máu có thể từ ra máu lấm tấm đến chảy nhiều, kèm theo cục máu đông.

• Đau quặn thắt ở bụng dưới: Cảm giác đau âm ỉ hoặc đau quặn thắt giống như đau bụng kinh, có thể lan ra vùng thắt lưng.

• Mất các triệu chứng thai nghén: Các triệu chứng như nghén, đau ngực, mệt mỏi có thể đột ngột giảm hoặc biến mất.

Khi nhận thấy những dấu hiệu trên, mẹ bầu cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Khám thai thường xuyên và định kỳ như thế nào để hạn chế rủi ro sảy thai bất ngờ

Việc khám thai thường xuyên và định kỳ là "chìa khóa vàng" để giảm thiểu nguy cơ sảy thai. Tại Hệ Thống Y Tế Phụ sản 315, các bác sĩ sẽ thực hiện những quy trình thăm khám, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Khi một mẹ bầu đến với Phòng khám Phụ Sản 315, đặc biệt là những người có tiền sử sảy thai hoặc đang lo lắng, các bác sĩ sẽ thực hiện một quy trình thăm khám tận tâm, khoa học và đầy thấu hiểu:

• Lắng nghe chân thành: Mẹ bầu sẽ được dành thời gian để chia sẻ tất cả những lo lắng, tiền sử bệnh lý, cũng như những dấu hiệu bất thường đang gặp phải. Bác sĩ sẽ lắng nghe một cách cẩn thận và không phán xét.

• Thăm khám toàn diện: Bác sĩ sẽ tiến hành khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân và đưa ra chẩn đoán và hướng xử trí can thiệp tiếp theo cho sản phụ.

• Hướng dẫn tận tình: Mọi kết quả xét nghiệm đều được giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Bác sĩ sẽ xây dựng một phác đồ điều trị, chăm sóc thai kỳ cá nhân hóa, và hướng dẫn chi tiết về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, và các dấu hiệu cần theo dõi tại nhà.

• Đồng hành và động viên: Quan trọng hơn cả, đội ngũ y bác sĩ tại Phòng khám Phụ Sản 315 sẽ trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mẹ bầu, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn và tự tin hơn trong suốt thai kỳ.

