Nhận 100.000 đồng khi liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID với BIDV

(VTC News) -

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng, Ngân hàng BIDV hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng tại mục “An sinh xã hội” để nhận ngay món quà tri ân với 03 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại mục “An sinh xã hội” chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV.

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu), Bấm tiếp tục . (Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó)

Gửi yêu cầu thành công -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Đặc biệt, ngoài khoản 100 nghìn đồng nêu trên, với những công dân chưa có tài khoản ngân hàng, sẽ nhận thêm bộ Quà tặng tiền mặt, voucher đến 630.000 đồng từ BIDV khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với Tài khoản hưởng An sinh xã hội, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích và tham gia chương trình vòng quay may mắn với hàng ngàn voucher ưu đãi...

Tri ân đồng bào - Tự hào Việt Nam không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần dân tộc: Mỗi người Việt đều được tôn vinh, mỗi trái tim Việt đều được kết nối. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến không gian số hôm nay, chúng ta đang viết tiếp trang sử mới vì một Việt Nam hùng cường, hiện đại và giàu khát vọng.