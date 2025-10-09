Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt cùng lúc bộ ba tác phẩm thơ và bút ký

(VTC News) -

Bộ ba tác phẩm mới của nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn gồm: Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bay, Như nước dòng Mê vừa ra mắt công chúng. Các tác phẩm phản ánh hành trình sáng tạo đa thanh của một người viết đã đi qua nhiều miền cảm xúc và trải nghiệm.

Nhà báo, nhà thơ Lê Xuân Sơn. (Ảnh: Như Ý)

Trong đó, Đã từ lâu tôi là người thành phố gồm 49 bài thơ, là tiếng vọng của người nông thôn xa gốc rễ, hoài niệm về quê hương xen lẫn suy tư trước những vấn đề đương đại như biển đảo, môi trường, dịch bệnh. Tập thơ trải rộng từ tình yêu, gia đình đến những trăn trở về biến động xã hội, thấm đẫm cảm xúc nhân văn.

Nếu tập thơ là miền hoài niệm, thì cuốn sách Mây trắng còn bay gồm các bút ký chân dung về hơn 20 văn nghệ sĩ. Ở đó độc giả được "gặp" Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Quang Dũng, Hữu Loan, Dương Bích Liên, Tô Ngọc Vân, Điềm Phùng Thị, Lê Bá Đảng, Tô Hoài, Tố Hữu, Hồ Xuân Hương, Đặng Trần Côn.

Một số chân dung được xây dựng từ những lần tác giả trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn; số khác được viết dựa trên tư liệu và giai thoại.

Như nước dòng Mê (330 trang) là bút ký du hành qua 11 quốc gia, đậm chất văn hóa và lịch sử, nơi tác giả ghi lại ân tình, ký ức và những mối liên hệ sâu xa giữa Việt Nam với thế giới. Ngoài sáng tác, nhà báo - nhà thơ Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong, còn là dịch giả của 12 đầu sách, trong đó có Trở về Eden và Vườn thú Hollywood.

Chia sẻ về lý do ra mắt cùng lúc 3 tác phẩm, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: “Tôi viết rất nhiều, nhưng giờ mới có thời gian để ra mắt sách. Trước đây, công tác quản lý chiếm phần lớn thời gian, khiến tôi không thể chỉnh sửa và nâng cấp, tăng tính văn học cho các bài viết.

Việc ra mắt liền cùng lúc ba tác phẩm thực ra không có kế hoạch từ trước. Khi về hưu, tôi định biên soạn một cuốn sách với những tác phẩm báo chí còn đứng lại được với thời gian. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh ngạc là khi tập hợp các bài báo lại, dung lượng đủ cho 6 cuốn sách".

Đánh giá về bộ ba tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định rằng phẩm chất nghề báo giúp Lê Xuân Sơn có khả năng phát hiện, chọn lựa chi tiết đời sống và xây dựng cấu trúc hiện đại trong mỗi bài viết. Theo ông, những chi tiết ấy không chỉ khắc họa con người và sự kiện mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, khiến tác phẩm mang sức lan tỏa nghệ thuật.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật nhận xét, ba cuốn sách của Lê Xuân Sơn cho thấy góc nhìn đa dạng, từ nhà báo sắc sảo đến người viết giàu cảm xúc và một thi sĩ gắn bó với cội nguồn.

"Nếu Như nước dòng Mê và Mây trắng còn bay là sự pha trộn chất văn pha chất báo hoặc báo pha văn, ghi đậm dấu ấn nhà báo Lê Xuân Sơn năng nổ, từng trải, sắc sảo, giàu cảm xúc thì tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố hiện rõ một nhà thơ Lê Xuân Sơn của thôn quê, đồng ruộng, phong tục, tập quán xứ Thanh, dù lên thành phố từ lâu vẫn không phai lạt được hồn quê, tình quê, nỗi khắc khoải về quê hương, mẹ cha, bạn bè, đời sống nghèo khó nơi thôn dã", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ.