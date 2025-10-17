Nguyễn Ngọc Anh: Tôi và chồng từng cãi nhau nhiều, tưởng không thể sống chung

(VTC News) -

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên thị trường đĩa nhạc, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại với album Lời hẹn ước, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật của giọng ca giàu nội lực.

Với album này, công chúng nhận thấy sự thay đổi rõ nét ở Nguyễn Ngọc Anh không chỉ ở kỹ thuật hát mà còn ở tư duy âm nhạc, cách thể hiện tiết chế, tinh tế và sâu lắng hơn. Người đứng phía sau, góp phần quan trọng tạo nên những đổi thay ấy, chính là ông xã của nữ ca sĩ - Tô Minh Đức.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Theo Tô Minh Đức, sự thay đổi của Nguyễn Ngọc Anh trong album lần này không chỉ ở kỹ thuật hát mà còn ở tư duy âm nhạc, cách thể hiện tinh tế, giàu tiết chế hơn. Đây là điều mà người nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động cần có để làm mới mình.

“Để thay đổi một thói quen, chỉ có người ca sĩ mới làm được. Tôi chỉ như một huấn luyện viên, giúp vợ thay đổi ‘lối chơi’ của mình. Những ngày thu âm, hai vợ chồng tranh luận rạc cả họng, nhưng sau cùng tôi rất tự hào vì cô ấy đã thật sự làm mới được chính mình”, Tô Minh Đức chia sẻ.

Về phía Nguyễn Ngọc Anh, cô cho biết: "Anh Đức nói thế thôi, chứ anh hiền lắm, hoặc là gặp tôi thì hiền. Trong nghệ thuật, tôi phải cảm ơn chồng vì anh không chỉ là bạn đời mà còn là người đồng hành, giúp tôi thay đổi tư duy. Nghệ sĩ sợ nhất là 10 hay 20 năm nhìn lại, vẫn là mình của ngày xưa. Anh Đức "mưa dầm thấm lâu", nói mãi, nói hoài, thành ra tôi thay đổi thật".

Cô kể thêm, hồi đầu cả hai cãi nhau rất nhiều, đến mức tưởng không thể sống chung vì khác biệt quan điểm, nhưng càng về sau, sự thấu hiểu và đồng cảm trong nghệ thuật khiến mối quan hệ của họ bền chặt hơn.

“Hồi đầu chúng tôi tưởng sẽ không thể ở bên nhau được. Có những giai đoạn một ngày cãi nhau cả chục lần, chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần. Không biết thế nào giờ lại rất hài hòa, thấu hiểu. Chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là đã hiểu đối phương muốn nói gì. Con người là cả một quá trình, và tôi thật lòng cảm ơn chồng vì đã cùng tôi đi qua hành trình ấy", Ngọc Anh kể.

Theo Nguyễn Ngọc Anh, vợ chồng cô thống nhất nguyên tắc “không giám sát sự nghiệp của nhau”, chỉ góp ý và tôn trọng tuyệt đối quyết định của đối phương. Cô cho biết, chồng rất tin tưởng và thường để cô chủ động trong hầu hết các quyết định của gia đình.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cảm ơn chồng đã luôn ủng hộ.

Nói về lý do ít chia sẻ đời sống cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh cho biết, cô chọn cách giữ cho mình một khoảng bình yên riêng: “Thông thường, nghệ sĩ hay được công chúng quan tâm tới đời sống riêng tư. Nhưng may mắn là gia đình tôi khá an yên, ổn định nên sự tò mò của khán giả cũng ít hơn.

Kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư, vì vậy khán giả đến với tôi chỉ tập trung về âm nhạc mặc dù tôi cũng không có gì phải giấu với khán giả. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc”

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 ở Quảng Ninh. Cô từng đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Giọng hát hay toàn quốc năm 1999, giải Ba Giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001.

Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải Nhì Sao Mai dòng nhạc nhẹ năm 2005. Trước Lời hẹn ước, cô đã ra mắt các album như Thế giới tuyệt vời, Đóa hoa nở muộn, Mùa thu, Anh và em đêm mưa…