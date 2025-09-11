Người soán ngôi giàu nhất thế giới của Elon Musk trong vài giờ là ai?

(VTC News) -

Theo Bloomberg, tỷ phú công nghệ Larry Ellison - nhà đồng sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle 0 đã khiến giới tài chính bất ngờ khi có thời điểm vượt qua Elon Musk để chiếm giữ vị trí người giàu nhất hành tinh vào ngày 10/9.

Theo đó, giá trị tài sản ròng của Ellison đã tăng vọt 89 tỷ USD, đạt 383,2 tỷ USD sau báo cáo thu nhập của Oracle vào tối thứ Ba. Có lúc, tài sản của Larry Ellison tăng tới 101 tỷ USD, mức tăng trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận theo Bloomberg Billionaires Index.

Larry Ellison bất ngờ vượt mặt ông Elon Musk, trở thành người giàu nhất thế giới. (Ảnh: Getty)

Khối tài sản của Larry Ellison tăng vọt diễn ra sau khi cổ phiếu Oracle thăng hoa nhờ kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng. Cụ thể, cổ phiếu của Oracle tăng tới 43% trước khi đóng cửa ở mức cao hơn 36% vào thứ Tư, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ năm 1992. Đà tăng của cổ phiếu này được thúc đẩy bởi thu nhập mạnh mẽ và dự báo lạc quan liên quan đến nhu cầu về AI.

Giá trị thị trường của Oracle tăng khoảng 244 tỷ USD, nâng tổng giá trị lên khoảng 922 tỷ USD. Công ty cũng tăng hạng trong bảng xếp hạng S&P 500, từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ 10, vượt qua các ông lớn trong ngành như Eli Lilly, Walmart và JPMorgan Chase.

Tuy nhiên, "ngôi vương" của Ellison chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Đến cuối phiên giao dịch hôm thứ Tư (10/9), Elon Musk đã giành lại vị trí dẫn đầu với giá trị tài sản ròng là 384,2 tỷ USD, hơn Ellison 1 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, sự bứt phá của cổ phiếu Oracle đến từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI). Trong cuộc đua AI nóng lên từng ngày, Oracle đang nổi lên như một đối tác chiến lược của các "ông lớn" như OpenAI - đơn vị đứng sau ChatGPT - nhờ thế mạnh trong lĩnh vực điện toán đám mây.