Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa 68 tổ chức, cá nhân ra tòa?
(VTC News) -
Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng Internet.
Nguyễn Ngọc
Tin mới
Nhà riêng bị phóng hoả, phu nhân cựu Thủ tướng Nepal thiệt mạng
16:12 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Sạt lở ở Lâm Đồng, đất đá vùi lấp một nhà dân
16:07 10/09/2025
Tin nóng
Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa 68 tổ chức, cá nhân ra tòa?
16:06 10/09/2025
VTC NEWS TV
Chuyên gia đề xuất Kiểm toán Nhà nước vào cuộc với EVN
16:02 10/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn
16:02 10/09/2025
Chính trị
Nem rán Hà Nội chuẩn vị xưa có những nguyên liệu gì?
16:00 10/09/2025
Gia đình
Bao lâu nên giặt khăn tắm?
16:00 10/09/2025
Gia đình
Nepal ra lệnh giới nghiêm toàn quốc
15:58 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Những lãnh đạo Hamas bị nhắm đến trong cuộc tấn công của Israel ở Qatar là ai?
15:56 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Phụ huynh phản ứng vì con phải đi học thứ Bảy, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo gì?
15:44 10/09/2025
Tin tức - Sự kiện
The Aspira - sống thông minh, an toàn và trọn tiện nghi với hệ thống Smarthome
15:30 10/09/2025
Kinh tế
Bắt 'siêu trộm' ở Nghệ An, thu giữ tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng
15:28 10/09/2025
Bản tin 113
Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu AI dưới biển đầu tiên
15:26 10/09/2025
AI
Masterise Homes đạt Top 3 thương hiệu Bất động sản giá trị nhất ASEAN
15:12 10/09/2025
Bất động sản
Phát động Cuộc thi sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 chủ đề 'Vùng trời quê hương'
14:58 10/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Nhiều người liên tục trúng vé số tiền tỷ
14:56 10/09/2025
Thị trường
VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện 2 pin - nâng tầm trải nghiệm cho người dùng
14:49 10/09/2025
Xe
5 thời điểm không nên uống nước chè xanh
14:47 10/09/2025
Tư vấn
Chính phủ yêu cầu triển khai giải pháp mạnh để bình ổn thị trường vàng
14:35 10/09/2025
Thị trường
Tổng Bí thư: Huy động tư nhân làm đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị
14:35 10/09/2025
Chính trị
Câu lệnh giúp bạn nhanh chóng sửa ảnh bằng Nano Banana của Google Gemini
14:31 10/09/2025
Thủ thuật
4 nguyên nhân khiến đồ điện gia dụng tự bốc cháy
14:30 10/09/2025
Gia đình
Giải Chạy vì trái tim 2025 tiếp sức phẫu thuật cho trẻ em nghèo
14:30 10/09/2025
Thể thao
Bộ trưởng Y tế mới của Thụy Điển ngất xỉu giữa họp báo
14:27 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo 'găm' vàng bình ổn, tuồn ra ngoài hưởng giá chênh
14:24 10/09/2025
Bản tin 113
5 tư thế yoga tốt cho phổi
14:23 10/09/2025
Khỏe đẹp
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn
14:22 10/09/2025
Sao Việt
Qatar lên tiếng sau vụ Israel không kích vào Doha, Liên hợp quốc họp khẩn
14:21 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Bị ung thư giai đoạn cuối, ông bố đơn thân nhận kết quả ADN 'không phải cha con'
14:00 10/09/2025
Chuyện bốn phương
'Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2025' chính thức trở lại
14:00 10/09/2025
Văn hóa - Giải trí