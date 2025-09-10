Đóng

Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa 68 tổ chức, cá nhân ra tòa?

(VTC News) -

Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng Internet.

Nguyễn Ngọc
