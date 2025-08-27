Người phụ nữ 62 tuổi trở thành tân sinh viên đại học với lý do đặc biệt

(VTC News) -

Trong ngày nhập học tại trường Đại học Văn Hiến, bên cạnh những gương mặt trẻ trung, hình ảnh một tân sinh viên với mái tóc bạc đã thu hút sự chú ý. Đó là bà Nguyễn Thị Tú Hoàng (62 tuổi, ngụ TP.HCM), người vừa hoàn tất thủ tục trở thành sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành Biên - Phiên dịch.

Bà Nguyễn Thị Tú Hoàng làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Văn Hiến. (Ảnh: Trường Đại học Văn Hiến)

Theo bà Hoàng, việc chọn ngành Ngôn ngữ Trung, xuất phát từ việc những lần đi lễ chùa. Khi nhìn thấy các câu kinh, câu đối viết bằng chữ Hán, bà luôn khao khát được hiểu sâu hơn.

Điều này không ngừng thôi thúc bà Hoàng tự học, song hiệu quả không như mong đợi. Do đó bà đi đến quyết định theo học đại học để được đào tạo chuyên sâu và bài bản hơn. Trường Đại học Văn Hiến lại gần nơi ở, thuận tiện cho việc đi lại, vì thế bà coi đây là sự lựa chọn phù hợp.

Vì vậy, dù đã sở hữu một tấm bằng đại học ngành Hoá thực phẩm, bà Hoàng vẫn quyết định bắt đầu lại với một ngành học hoàn toàn mới. "Càng lớn tuổi, trí nhớ càng giảm. Tôi muốn tìm một cách để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc minh mẫn. Với tôi, học một môn mới vừa là thử thách, vừa là niềm vui", tân sinh viên 62 tuổi nói.

Bản thân bà Hoàng luôn tâm đắc lời dạy “Học, học nữa, học mãi”. Với bà, học không chỉ để lấy bằng mà còn để nuôi dưỡng tinh thần, giúp bản thân trẻ trung và sống tích cực hơn.

Với bà Hoàng, học không chỉ để lấy bằng mà còn để nuôi dưỡng tinh thần, giúp bản thân trẻ trung và sống tích cực hơn. (Ảnh: Trường ĐH Văn Hiến)

Ở tuổi 62, tân sinh viên đặc biệt này cho rằng tri thức hiện diện khắp nơi, không chỉ trong sách vở, mà còn trong những trải nghiệm, trong con người và cuộc sống thường ngày. Còn cơ hội là còn phải học, bởi tri thức giúp mở rộng tầm nhìn và làm phong phú cuộc sống.

Trong ngày nhập học tại trường Đại học Văn Hiến, hình ảnh một tân sinh viên tóc bạc miệt mài điền hồ sơ nhập học đã trở thành một hình ảnh đầy cảm mến, như một bài học sống động về nghị lực.

Với nhiều sinh viên trẻ, bà Nguyễn Thị Tú Hoàng không chỉ là bạn đồng khóa đặc biệt, mà còn là tấm gương sống động về sự kiên trì và tinh thần học tập suốt đời.