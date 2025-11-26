Người dân ủng hộ đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

(VTC News) -

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong kỳ thi sát hạch lái xe đã thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, với phần lớn bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng bài thi này không phản ánh đúng kỹ năng lái xe thực tế và không mang lại hiệu quả.

Tình huống người đi bộ qua đường trong bài thi mô phỏng.

Anh Tuấn Mạnh (Hà Nội) mới trải qua kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe vào tháng 10. Anh chia sẻ mình phải trải qua 3 lần thi bởi một lần trượt phần bài thi mô phỏng, một lần trong sa hình.

"Tôi thấy phần trong sa hình mình trượt và phải thi lại là hoàn toàn phù hợp. Nhưng bài mô phỏng thì không hợp lý, bởi các tình huống có trong hướng dẫn sẵn. Tôi đã ôn kĩ mà sơ sẩy bấm nhanh hơn trong vài câu là đã không đủ điểm. Rất tốn kém về tiền bạc và thời gian khi thi lại", anh Mạnh chia sẻ.

Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh cho biết, ngay từ khi phần thi này được áp dụng, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người đặt câu hỏi về tính hợp lý, sự lãng phí và đặc biệt là hiệu quả trong quá trình đào tạo, sát hạch.

Thực tế sau một thời gian ngắn triển khai, ông cũng nhận được nhiều phản hồi từ các cơ sở đào tạo cho rằng phần thi còn kém hiệu quả, thiếu tính thực tiễn và chưa đáp ứng được kỳ vọng của cơ quan quản lý.

Trên diễn đàn Otofun, đa số bình luận cho rằng nên bỏ bài thi mô phỏng do không sát với thực tế vì trên vô lăng xe thật không có phím cách. Thay vào đó, nên cho chạy đường trường nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

Một giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM cũng phân tích những điểm bất hợp lý của phần thi mô phỏng. Cụ thể như quy trình chấm điểm, có thang điểm từ 1-5 điểm, nếu thí sinh xử lý trong thời gian hợp lý (5 giây) thì phải chấm đạt thay vì chấm lúc 5 điểm lúc thì 3,4 rồi 1,2 điểm. Không có tình huống thực tế nào mà thí sinh xử lý sớm hay muộn cũng bị chấm 0 điểm.

Tài khoản mạng xã hội mang tên Hà Nội Phố, với 15 năm kinh nghiệm lái xe, nhận xét rằng bài thi mô phỏng giống như một trò chơi đua xe và hoàn toàn khác biệt so với thực tế. "Tôi có kinh nghiệm lái xe lâu năm, chưa từng gặp sự cố nhưng vẫn có thể trượt nếu thi mô phỏng. Không thực tế thì không đem lại hiệu quả, bỏ là đúng”, tài khoản này đăng tải.

Bắt đầu từ ngày 15/6/2022, phần thi sát hạch mô phỏng được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Trong bài thi mô phỏng, các tình huống được lập trình sẵn và thí sinh phải bấm dừng trong khoảng thời gian cho phép. Nếu không thực hiện đúng, thí sinh sẽ bị trượt. Thang điểm được tính theo trình tự 5-4-3-2-1 cho mỗi tình huống.

Tuy nhiên, nhiều học viên cho rằng điều khó khăn nhất là chỉ cần bấm sớm hơn 1 giây cũng sẽ nhận điểm 0. Trong thực tế, việc xử lý sớm các tình huống thường mang lại độ an toàn cao hơn so với việc xử lý muộn.

Năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho biết có hơn 80% học viên đạt yêu cầu trong nội dung sát hạch lái xe thông qua phần mềm mô phỏng này. Năm 2022, con số này được Cục Đường bộ Việt Nam công bố là hơn 50%.

Một số tình huống dựa trên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, các tình huống dựa trên những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Việt Nam, với sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông. Phần mềm được phát triển dựa trên nghiên cứu các ứng dụng mô phỏng tương tự tại Anh, Australia, Nhật Bản và Singapore.