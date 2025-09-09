Người dân Hải Phòng được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm A80

(VTC News) -

Theo kế hoạch, từ ngày 8/9 - 15/9, TP Hải Phòng sẽ bố trí các chuyến xe miễn phí đưa Nhân dân đến tham quan Triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Đông đảo người dân Hải Phòng đăng kí những chuyến xe miễn phí đến tham quan Triển lãm.

Xe xuất phát từ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông lúc 8h - 8h30, trở về lúc 15h - 15h30 hàng ngày.

Trong ngày đầu tiên triển khai (sáng 8/9), tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp và Trung tâm Văn hoá xứ Đông, Hải Phòng đã bố trí 11 xe đưa hơn 430 người dân Hải Phòng được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm

Nhiều doanh nghiệp vận tải, du lịch và tổ chức đoàn thể đã tham gia hỗ trợ đưa đón và hướng dẫn người dân. Người dân tham gia đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đưa đón miễn phí tham quan triển lãm, tạo thuận lợi để người dân tìm hiểu về thành tựu 80 năm của đất nước và TP Hải Phòng.

Người dân hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực Triển lãm của Hải Phòng.

Kiểm tra công tác vận hành các Khu triển lãm của Hải Phòng tại Triển lãm thành tựu Đất nước mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân ghi nhận sự đồng hành tích cực của 83 doanh nghiệp tham gia Triển lãm cùng các doanh nghiệp vận tải, lữ hành trong việc tổ chức xe miễn phí phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch TP yêu cầu duy trì vận hành hiệu quả các khu triển lãm đến hết ngày 15/9, tổ chức an toàn tuyệt đối các chuyến xe đưa đón Nhân dân, trong đó: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp tiếp tục vận hành hiệu quả khu triển lãm; tổ chức thông tin rộng rãi đến Nhân dân; bố trí nhân lực hướng dẫn, phục vụ, cung cấp thông tin; phối hợp doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị nước uống, khăn, tài liệu trên các chuyến xe.

Các Sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; các doanh nghiệp vận tải, lữ hành bố trí nhân lực, kinh phí, cùng thành phố tổ chức hiệu quả các chuyến xe. Thành đoàn Hải Phòng huy động lực lượng phối hợp hướng dẫn, tiếp đón, cung cấp thông tin tại các điểm xe và trong suốt hành trình tham quan.

Ông Lê Anh Quân nhấn mạnh: Các đơn vị cần tập trung cao, đảm bảo chất lượng vận hành, tuyệt đối an toàn, phục vụ chu đáo Nhân dân Hải Phòng tham quan Triển lãm, góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị của những thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước.