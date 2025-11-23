+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
'Ngựa thồ' MI-17 liên tục đến tâm lũ tiếp tế lương thực dân bị cô lập
(VTC News) -
Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.
Chí Bảo - Nguyễn Gia - Đào Nhàn
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá
11:59 23/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất
11:50 23/11/2025
Tin nóng
Giả danh nhân viên công ty xổ số, đi lừa đảo bằng chiêu trò 'cho số đánh đề'
11:43 23/11/2025
Bản tin 113
Đề xuất không thu tiền bổ sung đất nếu doanh nghiệp không có lỗi
11:39 23/11/2025
Bất động sản
Du khách nước ngoài cùng người dân dọn rác trên biển Nha Trang sau lũ lịch sử
11:27 23/11/2025
Đời sống
Kỳ diệu chú chó đi lạc 1.500 km vẫn quay trở về với chủ
11:26 23/11/2025
Chuyện bốn phương
Cầu Bình Triệu 1 thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP.HCM
11:15 23/11/2025
Đời sống
Cúm mùa tăng nhanh ở TP.HCM, nhiều ca nặng do tự dùng thuốc, nhập viện trễ
11:04 23/11/2025
Tin tức
Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
10:32 23/11/2025
Tin nóng
Bắt tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ của khách hàng mua đất dự án
10:30 23/11/2025
Bản tin 113
Có gì trong khu nghỉ dưỡng 1,6 tỷ USD bị bỏ hoang hơn thập kỷ?
10:30 23/11/2025
Bất động sản
Chuyên gia: LĐBĐ Malaysia chọc giận FIFA, kháng cáo càng thêm nặng tội
10:24 23/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Trực thăng liên tục cất cánh, mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ
10:18 23/11/2025
Tin nóng
Nhà xưởng ở TP.HCM bốc cháy lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy
10:15 23/11/2025
Phòng chống cháy nổ
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 12 mới nhất
10:02 23/11/2025
Bóng đá Anh
Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, miền Trung mưa lớn diện rộng
09:58 23/11/2025
Thời tiết
Bảng xếp hạng vòng loại U17 châu Á 2026: U17 Việt Nam đứng thứ mấy?
09:51 23/11/2025
Bóng đá Việt Nam
BTV 10 năm dẫn Thời sự VTV từng là Á hậu Hà Nội, mỹ nhân ảnh lịch bao người mê
09:41 23/11/2025
Sao Việt
Mixue đóng cửa hàng loạt tại Việt Nam, 'đế chế trà sữa' Trung Quốc sắp hết thời?
09:31 23/11/2025
Thị trường
Người cao tuổi sợ ‘đụng dao kéo’ khi ung thư: Bác sĩ chỉ ra sai lầm
09:27 23/11/2025
Tư vấn
5 triệu hộ kinh doanh thở phào: Bộ trưởng cam kết xem lại ngưỡng thuế
09:19 23/11/2025
VTC NEWS TV
Lâm Đồng: Dùng ca nô vượt lũ dữ đưa bé 5 tháng tuổi đi cấp cứu
09:13 23/11/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội: 5 ô tô va chạm liên hoàn trên Vành đai 3, hai người bị thương
09:11 23/11/2025
Tin nóng
Ngập lụt nặng ở Thái Lan: Báo động đỏ, 103 khu dân cư phải sơ tán
09:08 23/11/2025
Thời sự quốc tế
Trực thăng tiếp cận vùng bị cô lập ở Đắk Lắk, tiếp tế lương thực cho người dân
09:05 23/11/2025
VTC NEWS TV
Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu kiện toàn đội ngũ cấp xã trước 31/12
08:41 23/11/2025
Tin nóng
Sạt lở vùi lấp mặt đường, giao thông trên Quốc lộ 24 qua Măng Đen tê liệt
08:35 23/11/2025
Tin nhanh 24h
Cuộc truy bắt 'con quỷ điên loạn' sát hại 67 người ở Trung Quốc
08:30 23/11/2025
Thế giới
Lửa dữ dội bao trùm xưởng gỗ ở TP.HCM
08:29 23/11/2025
Phòng chống cháy nổ
Mưa lũ ở miền Trung – Tây Nguyên làm 102 người chết và mất tích
08:27 23/11/2025
Tin nóng