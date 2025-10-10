Nghiên cứu mới: Công thức 5HMO hàm lượng cao giúp trẻ cải thiện sức khỏe

(VTC News) -

Dinh dưỡng tốt là nền tảng cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Với các trường hợp cần dùng công thức dinh dưỡng, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Trẻ sinh mổ có hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng do không tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ mẹ. Điều này làm tăng khả năng trẻ có miễn dịch kém và gặp các vấn đề tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

HMO được các nhà khoa học Abbott nghiên cứu để đánh giá lợi ích trong dài hạn.

HMOs - oligosaccharides sữa mẹ - là một phức hợp carbohydrate độc đáo được tìm thấy trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này đang được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến ngày một nhiều nhờ lợi ích giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn được Abbott công bố tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57 cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L mang lại nhiều cải thiện về sức khỏe cho trẻ, trong đó có trẻ sinh mổ.

Tiến sĩ Elizabeth J. Reverri, Nhà Nghiên cứu Khoa học Cấp cao tại Abbott và Hội viên danh dự của Viện Hàn lâm Dinh Dưỡng và Tiết chế Hoa Kỳ cho biết: “Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) mang lại lợi ích rõ rệt như tăng cường đề kháng, giảm ngày bệnh, đặc biệt với trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ. Đây là một giải pháp dinh dưỡng khoa học đã được chứng minh, giúp bố mẹ hỗ trợ trẻ sinh mổ phát triển khỏe mạnh.”

Về hệ miễn dịch, trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO 2.5 g/l có số ngày nhiễm trùng ít hơn so với nhóm không bổ sung HMO. Điều này cho thấy hệ miễn dịch non nớt của trẻ được cải thiện rõ rệt, giảm các bệnh nhiễm trùng.

Sức khỏe tiêu hóa: Ở tháng thứ 6, trẻ sinh mổ sử dụng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO. Điều này giúp trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch được cải thiện sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Nghiên cứu cho thấy trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao tăng trưởng khỏe mạnh. Trẻ có chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương nhóm tiêu chuẩn (nhóm tiêu chuẩn trong nghiên cứu là nhóm dùng sữa mẹ). Trẻ phát triển nhận thức và ngôn ngữ tốt, có điểm số cao hơn về phát triển ngôn ngữ và xã hội so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.

Công bố mới của Abbott là bằng chứng khoa học vững chắc về lợi ích của công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2.5g/L, đặc biệt với những ai đang cần giải pháp dinh dưỡng cho trẻ có nguy cơ miễn dịch kém như trẻ sinh mổ. Công trình nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn này của Abbott ghi nhận định kỳ các chỉ số tăng trưởng và sức khỏe của 607 trẻ trong 2 năm.

Trẻ được chăm sóc dinh dưỡng phù hợp sẽ thêm lanh lợi, khoẻ mạnh để học hỏi và phát triển.

Abbott đã đầu tư cho công tác nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ em trong hơn 100 năm, trong đó các công trình khoa học về HMO đã đăng tải trên 50 bài báo quốc tế. Abbott tiên phong đưa đại dưỡng chất này vào sản phẩm, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc hơn cho trẻ em.

Xuất phát điểm từ ngành dược phẩm năm 1888, Abbott đã trở thành công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học tiên tiến trên nhiều lĩnh vực: Dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán, thiết bị y tế.

Abbott đã hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm, đóng góp hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe, tập trung cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính, tham gia hoạt động đào tạo đội ngũ y tế và góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.