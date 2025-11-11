Nghi án cá độ lớn nhất lịch sử: Hơn 1.000 cầu thủ bị cấm thi đấu

(VTC News) -

Theo Reuters, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) quyết định đình chỉ 1.024 cầu thủ để phục vụ điều tra trong nghi án cá độ bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bắt giữ 8 người, trong đó có chủ tịch Murat Ozkaya của câu lạc bộ Eyupspor thuộc giải đấu hạng chuyên nghiệp cao nhất (giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Super Lig).

LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hồ sơ của hơn 1.000 cầu thủ bị cấm thi đấu cho Hội đồng kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp (PFDK) để điều tra. Hầu hết danh sách này là cầu thủ thi đấu ở các giải hạng thấp, chỉ 27 người chơi tại Super Lig (có cả thành viên của 2 câu lạc bộ nổi tiếng là Galatasaray và Besiktas). Chủ tịch TFF Ibrahim Haciosmanoglu mô tả vụ việc là “một cuộc khủng hoảng đạo đức của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ".

Diễn biến này khiến hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn. Giải hạng 2, hạng 3 bị tạm hoãn trong vòng 2 tuần do số lượng cầu thủ dính líu đến vụ án quá đông. Nhiều câu lạc bộ không có đủ cầu thủ để ra sân thi đấu.

“Do việc tạm thời chuyển 1.024 cầu thủ sang PFDK, chúng tôi đã khẩn cấp đàm phán với FIFA để xin phép mở thêm một kỳ chuyển nhượng và đăng ký 15 ngày, bổ sung cho kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025–2026, chỉ áp dụng ở cấp quốc gia, nhằm giúp các câu lạc bộ bổ sung nhân sự", LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm. Cơ quan này sẽ tổ chức cuộc họp bất thường vào thứ 3.

Vụ việc chấn động này xảy ra không lâu sau khi 149 trọng tài và trợ lý trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ làm nhiệm vụ. Cuộc điều tra nội bộ của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện nhiều quan chức điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp và trọng tài trong nước tham gia cá cược bóng đá.

Trong số 571 trọng tài đang hoạt động, có 71 người sở hữu tài khoản cá cược trực tuyến, 152 người thường xuyên cá độ. Một trọng tài đặt cược tới 18.227 lần, còn 42 trọng tài khác cá cược hơn 1.000 trận bóng đá mỗi người.