Thổ Nhĩ Kỳ điều tra 152 trọng tài cá độ bóng đá

(VTC News) -

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) Ibrahim Haciosmanoglu cho biết có tới 371 trọng tài chuyên nghiệp của nước này (trong tổng số 571 người đương nhiệm) sở hữu ít nhất 1 tài khoản cá cược bóng đá. Cơ quan điều tra của TFF nghi ngờ 152 người trực tiếp tham gia đặt cược vào các trận đấu bóng đá, bao gồm 7 trọng tài và 15 trợ lý.

Điều tra ban đầu cho thấy mức độ vi phạm rất nghiêm trọng. Có 10 trọng tài bị cáo buộc đặt cược vào hơn 10.000 trận đấu mỗi người trong vòng 5 năm. Có 1 trường hợp cá biệt đặt cược tới hơn 18.000 trận đấu. Ngoài ra, có 42 người khác được cho là đã cá độ hơn 1.000 trận mỗi người.

Trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ từng gây ra nhiều tranh cãi.

Ông Haciosmanoglu cho biết, cuộc điều tra này là một phần trong nỗ lực “làm sạch” bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi biết bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cần thay đổi. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa bóng đá nước nhà trở lại đúng vị thế và gột rửa mọi tiêu cực đang tồn tại,” Chủ tịch TFF nói trong cuộc họp báo.

Vị này khẳng định các vụ việc sẽ được xử lý ngay lập tức bởi Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn. Ông Haciosmanoglu nhấn mạnh, TFF đã bắt đầu “làm sạch từ trong nội bộ” nhằm khôi phục niềm tin và sự minh bạch cho nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Điều 57 trong bộ quy tắc kỷ luật của LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tài có hành vi cá cược bóng đá có thể bị cấm tham gia công tác điều hành hoặc hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian từ 3 tháng đến 1 năm.

Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), trọng tài không được phép tham gia, dù là trực tiếp hay gián tiếp, vào các hoạt động cá cược liên quan đến giải đấu, trận đấu. Thậm chí, việc sở hữu cổ phần trong các công ty cá cược cũng bị nghiêm cấm. Quy tắc này được đặt ra nhằm ngăn chặn nguy cơ thao túng kết quả trận đấu để phục vụ cá cược.