Đá hỏng phạt đền, Bruno Fernandes trách trọng tài không xin lỗi

"Tôi rất giận, vì trọng tài không nói xin lỗi. Điều đó khiến tôi khó chịu", tờ Daily Mail dẫn lời Bruno Fernandes sau trận Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp một khi thực hiện cú sút phạt đền lên thẳng khán đài.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy rõ vẻ mặt không thoải mái của đội trưởng Man Utd khi va vào trọng tài trong lúc chuẩn bị thực hiện cú sút. Bruno Fernandes giải thích: "Rõ ràng là mọi cầu thủ sút phạt đền luôn có thói quen riêng. Có những việc mà tôi luôn phải làm. Đó không phải lý do để biện minh cho việc sút hỏng phạt đền. Tôi thực hiện cú chạm bóng không tốt".

Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Ngoài pha bỏ lỡ này, Bruno Fernandes tiếp tục trải qua trận đấu không tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chính ngôi sao 30 tuổi không kèm được Emile Smith Rowe, để tiền vệ của Fulham thoải mái di chuyển vào trước khung thành và ghi bàn gỡ hòa ở phút 71.

Huấn luyện viên Ruben Amorim thừa nhận Bruno Fernandes chơi không tốt ở trận này. Ông cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha chịu áp lực quá lớn, đặc biệt là sau khi đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp một.

"Cậu ấy hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi khoảnh khắc trong thế trận này, chúng đều có thể tác động rất lớn đến đội bóng. Tôi cảm nhận được rằng trong suốt trận đấu, cậu ấy có vẻ không thoải mái, không thực sự tập trung. Cậu ấy phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy việc bỏ lỡ quả phạt đền là tổn thất quá lớn", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.

Bruno Fernandes không có phong độ tốt. (Ảnh: Reuters)

Man Utd mở tỷ số trong tình huống đá phạt góc. Leny Yoro đánh đầu đưa bóng chạm vào cầu thủ Fulham đổi hướng ngay trước khung thành. Bàn thắng này được tính là Rodrigo Muniz của đội chủ nhà phản lưới. Man Utd vẫn chưa có cầu thủ nào ghi bàn ở mùa giải này.

Man Utd không giữ được thế dẫn bàn đến hết trận. Fulham mất khoảng 15 phút để gỡ hòa. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Marco Silva phát huy hiệu quả tức thì. Emile Smith Rowe dứt điểm cận thành khi hàng thủ Man Utd hoàn toàn không kiểm soát được cầu thủ đối phương di chuyển vào vòng cấm.

Man Utd hòa Fulham với tỷ số 1-1 và tạm đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau vòng 2.