Nghệ An hỏa tốc tạm cấm đường ứng phó bão số 10

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện hỏa tốc số 42/CD-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10 cùng với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Nhiều tuyến đường phía Tây Nghệ An bị sạt lở vùi lấp. Ảnh: KT.

Để tăng cường các biện pháp ứng phó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức cấm đường tạm thời đối với các phương tiện giao thông (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ).

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường phải tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại. Đặc biệt, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền, dự kiến từ 23h ngày 28/9/2025 đến 4h ngày 29/9/2025, người dân không có nhiệm vụ được yêu cầu tuyệt đối không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

Đường 72m thuộc TP Vinh cũ bị ngập nặng ngày 27/9. (Ảnh: KT)

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23h ngày 28/9/2025 (đến khi bão đi qua hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện.