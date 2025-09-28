Đóng

Đêm nay bão Bualoi đổ bộ: Thời gian nguy hiểm kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Bão số 10 Bualoi sẽ đổ bộ đất liền từ 0h - 2h sáng 29/9, hiện mưa gió bắt đầu mạnh lên và kéo dài, vùng chịu tác động mạnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Vân Khánh
