Ngày hội ghi dấu ấn 50 năm phát triển ngành Giáo dục TP.HCM

Sáng nay 18/11, tại Hội trường Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”, chào mừng 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025).

Triển lãm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của ngành Giáo dục Thành phố - một chặng đường gắn liền với công cuộc tái thiết đất nước sau ngày giải phóng, từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tham gia triển lãm, Trường THPT Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM mang đến sản phẩm phao cứu sinh sử dụng điện năng lượng mặt trời. Mô hình gồm 1 phao lớn và các dây phao nhỏ được kết nối xung quanh.

Sản phẩm phao cứu sinh sử dụng điện năng lượng mặt trời của Trường THPT Phú Mỹ.

Em Hoàng Gia Huy (lớp 12, Trường THPT Phú Mỹ) cho biết: “Vì khu vực chúng em ở gần biển, thường xuyên có bão nên chúng em muốn tạo ra sản phẩm có thể hỗ trợ người dân đi biển. Khi khoảng cách xa, sóng lớn thì chúng ta có thể ném phao này xuống rồi điều khiển từ xa để tiếp cận người cần cứu hộ”.

“50 năm là một dấu ấn lớn để toàn thể giáo viên và học sinh cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Giáo dục TP.HCM, từ đó có động lực để cùng cố gắng, phát triển hơn nữa. Đây cũng là cơ hội để học sinh tiếp cận, học hỏi các mô hình học tập tiêu biểu từ đơn vị khác, mang về áp dụng ở trường mình”, thầy Lê Văn Hợi (Trường THPT Phú Mỹ) chia sẻ thêm.

Trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cả nước trong ứng dụng công nghệ thông tin và đưa mô hình giáo dục mới vào thực tiễn.

Nhiều chương trình nổi bật được ghi nhận như giáo dục STEM diện rộng; mô hình “Trường học thông minh”, “Lớp học thông minh”, “Trường học số”; phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học; nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, năm 2024, TP.HCM được UNESCO công nhận là Thành phố Học tập toàn cầu, đánh dấu sự ghi nhận quốc tế đối với các chính sách thúc đẩy giáo dục công bằng, chất lượng và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

Học sinh TP.HCM tham quan các gian triển lãm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, ngành giáo dục TP.HCM cần tiếp tục phát huy nền tảng đổi mới, tận dụng sự quan tâm đầu tư của thành phố và sự đồng thuận của xã hội để xây dựng môi trường học tập hiện đại, nuôi dưỡng tri thức, phát triển toàn diện. Thành phố cũng tiên phong trong xây dựng trường học hạnh phúc, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bồi dưỡng tài năng và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.

Triển lãm diễn ra từ 16 - 20/11, giới thiệu 125 hình ảnh tái hiện 5 giai đoạn lịch sử giáo dục TP.HCM: từ tái thiết sau 1975, đổi mới giáo dục, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đổi mới căn bản toàn diện, đến chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng với học sinh tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Không gian hiện đại, ứng dụng công nghệ, gồm 9 gian trưng bày của các trường THPT và đơn vị công nghệ, sinh động tái hiện hành trình xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Mỗi bức ảnh trong triển lãm là một câu chuyện về những quyết sách đúng đắn của Trung ương và Thành phố, là sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”.