TP.HCM hỗ trợ 240.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non con công nhân ở KCN

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) chiều 28/8, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND trình HĐND về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp. Đây là nơi có rất nhiều lao động trên địa bàn TP.

Theo nội dung tờ trình, TP.HCM có các mức hỗ trợ cụ thể cho phát triển giáo dục mầm non. Trong đó, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Không chỉ hỗ trợ trẻ mầm non, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động cũng được hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/tháng/người. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng cũng không quá 9 tháng/năm học.

Trẻ mầm non là con công nhân tại các khu công nghiệp được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học. ((Ảnh minh họa)

Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên, và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục tại các khu công nghiệp, khu tập trung đông lao động trên địa bàn TP cũng được hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu phục vụ cho việc dạy và học, với các mức chi tiết về trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định. Hỗ trợ đào tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 1 lần với mức 35 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 1 lần 55 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động có từ 50 - 70 trẻ được hỗ trợ một lần 70 triệu đồng.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ cũng được hỗ trợ 70

Thời gian thực hiện từ đầu tháng 9/2025.

Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập, tư thục trong khu công nghiệp, khi tập trung giảng dạy cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng thông qua tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 27/2021 về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại TP.HCM; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND quy định về việc hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở nơi có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Trần Việt Hà, Phó trưởng Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP HCM (Hepza), cho biết sau sáp nhập, TP.HCM mới có 66 khu chế xuất và khu công nghiệp, với tổng diện tích đất hơn 27.000 ha.

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước.