Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an để quản lý thị trường vàng

(VTC News) -

Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà.

Ông Phạm Thanh Hà cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng miếng thực hiện theo các quy định của luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp và các luật liên quan.

"Đối với việc cấp phép sản xuất vàng, khoản 7 điều 1 của Nghị định số 232 quy định điều kiện cụ thể doanh nghiệp được xem xét giấy phép. Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục cấp phép", ông Hà nói.

Theo ông Phạm Thanh Hà, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo trình tự thủ tục quy định.

Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng công khai, minh bạch, cắt giảm các chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp, theo đúng chủ trương cũng như chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cũng như cải thiện môi trường kinh doanh.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng về việc quản lý công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ nghiêm các định của pháp luật", Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định.

Liên quan đến các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025, ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước nhận thức sâu sắc đây là một nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chủ động triển khai các giải pháp điều hành chính sách một cách đồng bộ để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế gắn với sự phát triển kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Thanh khoản của hệ thống tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỉ giá được điều hành linh hoạt theo diễn biến của thị trường", ông Phạm Thanh Hà nêu rõ.

Về các kết quả cụ thể, theo ông Phạm Thanh Hà, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Đến cuối tháng 8, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,6% so với cuối năm 2024.

Về thị trường ngoại tệ, thanh khoản được đảm bảo thông suốt. Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế thì được đáp ứng. Đến cuối tháng 8, tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước. Tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỉ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

"Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng tiếp tục được các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt, hiệu quả, qua đó cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế. Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan trọng vào kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu đề ra", Phó Thống đốc Ngân hành Nhà nước thông tin thêm.