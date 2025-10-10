Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng

(VTC News) -

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều trong Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư gồm 9 chương, 33 điều, hướng dẫn về việc: Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Các giấy phép được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.

Thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quy định tại Chương VI thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/3/2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 thông tư này.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đánh dấu bước chuyển lớn trong quản lý vàng. Cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng sẽ được bãi bỏ; mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia sâu hơn vào lĩnh vực sản xuất vàng miếng.