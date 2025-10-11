Nga sắp công bố loại vũ khí mới

(VTC News) -

Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh ở Bắc Cực. (Video: RT)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Dushanbe, Tajikistan hôm thứ Sáu (10/10), ông Putin nói: “Tôi nghĩ trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội thông báo tin tức lớn về một loại vũ khí mới mà chúng tôi đã nhắc đến từ lâu”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm rằng hệ thống vũ khí này đang được thử nghiệm và quá trình thử nghiệm đang tiến triển thành công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

Ngoài ra, trả lời câu hỏi về khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược New START giữa Nga và Mỹ - dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026 - ông Putin bày tỏ sự lạc quan, cho rằng vẫn còn thời gian để kéo dài hiệp ước này, “miễn là phía Washington thể hiện thiện chí".

Ông khẳng định Nga hiện vẫn cảm thấy an toàn, nhờ vào “những cải tiến vượt trội trong năng lực răn đe hạt nhân”, đồng thời nhấn mạnh rằng trình độ công nghệ của kho vũ khí hạt nhân Nga hiện “chưa có đối thủ trên thế giới".

Tổng thống Putin cho biết một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang dần hình thành, khi một số quốc gia đang xem xét nối lại các vụ thử hạt nhân nhằm đảm bảo năng lực kho vũ khí của họ. Ông cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử nghiệm hạt nhân, Nga cũng sẽ đáp trả bằng các cuộc thử nghiệm tương tự.

Đề cập đến khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông Putin tuyên bố: “Phản ứng của chúng tôi sẽ là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga”.

Tuần trước, ông Putin từng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nếu Washington chấp thuận chuyển giao tên lửa Tomahawk - có tầm bắn khoảng 2.500 km và giá mỗi quả ước tính 1,3 triệu USD – thì quan hệ Nga – Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây.