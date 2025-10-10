Nga tập kích vào thủ đô Kiev bằng tên lửa và máy bay không người lái

(VTC News) -

Sáng ngày 10/10, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev thông tin thủ đô đang phải đối mặt với "cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo" và "nhiều tên lửa liên tiếp" do phía Nga thực hiện.

Thị trưởng Vitali Klitschko tiết lộ thêm có ít nhất 9 người bị thương và 5 người trong số họ phải nhập viện khi nhiều tòa nhà chung cư cao tầng và cơ sở hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công. Đồng thời, tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước ảnh hưởng đến nhiều quận ở bờ đông sông Dnipro chảy qua thành phố.

Thủ đô Kiev của Ukraine trong một lần bị UAV Nga tập kích. (Ảnh: Reuters)

Thông qua một số hình ảnh và video do Ukraine cung cấp cho thấy toàn bộ thủ đô Kiev chìm trong bóng tối.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho hay: "Các chuyên gia năng lượng đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả tiêu cực. Ngay khi điều kiện an toàn cho phép, chuyên gia năng lượng sẽ bắt đầu làm rõ hậu quả của vụ tấn công và tiến hành công tác phục hồi".

AMK Mapping, tài khoản theo dõi chiến sự trên mạng xã hội X, cho biết Nga "sử dụng hàng trăm UAV Geran trong trận tập kích nhằm vào Ukraine", đồng thời phóng tên lửa Iskander-M nhằm vào thủ đô Kiev.

Cùng thời điểm, lực lượng Nga dùng máy bay không người lái tấn công khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia. Theo lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm Ivan Fedorov, ít nhất 3 người bị thương trong cuộc tập kích.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga tập trung tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đang đến gần. Cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái xảy ra vào tuần trước cũng đánh trúng một số cơ sở sản xuất khí đốt chính của Ukraine, gây thiệt hại đáng kể.