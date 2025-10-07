Ukraine tổ chức tấn công ở Dnipropetrovsk, Nga nêu quan điểm về Tomahawk

Trong thông cáo đưa ra hôm 7/10, Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 141 của Ukraine tuyên bố, các đơn vị nước này tổ chức một chiến dịch tấn công nhằm giành lại ngôi làng Yanvarske ở tỉnh Dnipropetrovsk khỏi tay các lực lượng Nga.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

“Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Shkval trong chiến dịch tấn công đã vô hiệu hóa 50 lính đối phương, và bắt một số binh sĩ Nga làm tù binh. Chiến dịch này là minh chứng cho thấy chúng tôi không bị động, chúng tôi không chỉ giữ vững phòng tuyến mà còn tiến lên giải phóng các vùng lãnh thổ”, trang RBC Ukraine trích một đoạn trong thông cáo viết.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự ở làng Yanvarske do trang Deep State của Ukraine công bố, vùng đỏ tức nơi quân Nga kiểm soát vào hôm 2/10 nằm ở phía bắc ngôi làng. Tuy nhiên tới ngày 7/10, các khu vực trên nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa phía Nga và nhiều đơn vị phòng thủ Ukraine.

(Ảnh: Deep State của Ukraine)

Nga lại nêu quan điểm về tên lửa Tomahawk

Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine thì đó sẽ là “một sự leo thang nghiêm trọng”.

“Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk không thể thay đổi tình hình tiền tuyến đối với phía Ukraine. Nhưng điều quan trọng cần nhận ra ở đây là chúng ta đang nói về những tên lửa sở hữu phiên bản mang đầu đạn hạt nhân. Do vậy, đây là một sự leo thang nghiêm trọng”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Bản vẽ phiên bản BGM-109A của tên lửa Tomahawk. (Ảnh: McDonnell Douglas Missile System Company)

Được biết, phiên bản mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa Tomahawk mà ông Peskov nhắc đến là loại BGM-109A thiết kế từ thập niên 1980, có tầm bắn 2.500km và được trang bị một đầu đạn W80 với sức công phá từ 5 - 150 Kiloton.