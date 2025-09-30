Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho rằng sức ép mạnh mẽ hơn từ phương Tây có thể giúp cuộc xung đột với Nga kết thúc trong năm nay. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Ba Lan ngày 29/9, ông Sibiga nhấn mạnh: “Sự kiên cường của Ukraine không đồng nghĩa với cuộc giao tranh không hồi kết. Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột trong năm nay".

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các nước hỗ trợ Kiev, dưới sự lãnh đạo của Mỹ, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga. Ông Sibiga cũng nhắc lại yêu cầu của Kiev rằng ông Putin cần trực tiếp gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và “kết quả của cuộc gặp này phải là một thỏa thuận ngừng bắn".

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga. (Ảnh: Reuters)

Moskva khẳng định sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu các cuộc đàm phán được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại kết quả thực chất, song bác bỏ ý tưởng ngừng bắn đơn thuần, cho rằng điều đó chỉ tạo cơ hội để Kiev tái xây dựng lực lượng và nối lại giao tranh sau này. Giới chức Nga nhiều lần nhấn mạnh con đường ngoại giao nhằm đạt được các mục tiêu an ninh là lựa chọn ưu tiên.

Ông Sibiga cho biết kỳ vọng của Ukraine được củng cố nhờ “những tín hiệu tích cực” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã gặp ông Zelensky tại New York đầu tháng này. Trái với những phát biểu trước đây, ông Trump cho rằng với nguồn tài trợ từ châu Âu, quân đội Ukraine có thể đạt được mục tiêu giành lại lãnh thổ.

Ông Zelensky coi phát biểu đó như cam kết về sự ủng hộ lâu dài từ Mỹ, trong khi một số ý kiến khác nhận định Tổng thống Trump đang tìm cách chuyển gánh nặng sang các đồng minh châu Âu để tránh bị đổ lỗi trong trường hợp Ukraine thất bại.

Cao ủy đối ngoại EU Kaja Kallas thì đáp lại rằng chính ông Trump “là người hứa sẽ chấm dứt đổ máu”, đồng thời nhấn mạnh: “Chuyện đó không thể chỉ đặt lên vai chúng tôi".