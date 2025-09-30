Ông Putin: Nga đang thắng thế ở Ukraine

(VTC News) -

Hôm 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong video đăng trên website của điện Kremlin rằng: "Những chiến binh và chỉ huy của chúng ta sẽ tấn công. Chúng ta cùng nhau bảo vệ tình yêu Tổ quốc và sự thống nhất vận mệnh lịch sử, chúng ta đang chiến đấu và chúng ta đang chiến thắng".

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng của họ tiếp tục giành quyền kiểm soát thêm hai khu định cư tiền tuyến ở khu vực trọng điểm thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine - một trong những trung tâm mà Moskva hy vọng cuối cùng sẽ chiếm được trong cuộc tiến quân về phía tây qua khu vực Donetsk.

Hiện tại, Moskva đang tiến quân chậm rãi dọc theo tiền tuyến, băng qua khu vực phía đông và phía nam Ukraine. Đồng thời, mỗi ngày quân đội Nga đều tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm nhiều làng mạc.

Moskva không công bố số liệu thương vong, nhưng nhiều nhà phân tích quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng những bước tiến này phải trả giá đắt về nhân lực và trang thiết bị.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022 nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Kiev cùng nhiều đồng minh cho rằng chiến dịch này là nỗ lực vô cớ nhằm chiếm đoạt đất đai.

Theo bản đồ nguồn mở trên chiến trường, Nga kiểm soát gần 114.500 km², tương đương 19% diện tích Ukraine, bao gồm Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở phía đông, đông nam của đất nước này.

Hiện tại, cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump có những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt, bao gồm các hội nghị thượng đỉnh riêng với ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột quân sự với Nga kết thúc. "Nếu chúng ta kết thúc xung đột với Nga, vâng, tôi sẵn sàng không tham gia bầu cử, vì bầu cử không phải là mục tiêu của tôi", ông Zelenskiy nhấn mạnh.