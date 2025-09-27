Ukraine tố Hungary vi phạm không phận, Budapest lập tức phản bác

(VTC News) -

Ông Zelensky hôm 26/9 cho biết quân đội Ukraine đã thông báo cho ông về "các vụ việc máy bay không người lái gần đây dọc biên giới Ukraine-Hungary".

“Lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ vi phạm không phận của chúng tôi bằng máy bay không người lái trinh sát, có khả năng là của Hungary”, ông Zelensky nói.

Ông, ám chỉ rằng những chiếc UAV này “có thể đã tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, viết trên mạng X rằng ông Zelensky "nhìn thấy những thứ không tồn tại”.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn đã căng thẳng từ lâu. Hungary từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, phản đối các lệnh trừng phạt Nga, và nhiều lần chống lại việc Ukraine gia nhập EU và NATO.

Budapest còn cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary tại vùng Transcarpathia.

Trước đó cùng ngày, Ukraine tuyên bố ba quan chức quân sự cấp cao của Hungary là “không được chào đón”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Szijjarto cáo buộc Kiev theo đuổi “chính sách chống Hungary” và tỏ ra khó hiểu trước việc Ukraine vẫn kỳ vọng Budapest ủng hộ hồ sơ gia nhập EU.

Căng thẳng song phương leo thang trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống Druzhba – tuyến dẫn dầu Nga sang Hungary.

Tháng trước, Thủ tướng Viktor Orban cáo buộc Kiev cố tình đe dọa an ninh năng lượng của Hungary để trả đũa việc Budapest phản đối kết nạp Ukraine vào EU.

Hồi tháng 6, Hungary từng phủ quyết một tuyên bố chung của EU về Ukraine, khiến tiến trình đàm phán gia nhập của Kiev bị chặn lại.

Trước đó, vào tháng 5, ông Orban còn cáo buộc Ukraine tăng cường các hoạt động can thiệp bí mật trên lãnh thổ Hungary, dẫn đến việc hai bên trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.