Tên lửa Flamingo của Ukraine lần đầu tham chiến, xuyên phá căn cứ Nga ở Crimea

Vụ tấn công xảy ra từ cuối tháng 8 nhưng chỉ đến đầu tháng 9 mới được các nguồn độc lập và hình ảnh vệ tinh xác nhận rộng rãi. Theo Kyiv Post, ít nhất ba tên lửa hành trình Flamingo - dòng vũ khí hoàn toàn do Ukraine tự phát triển, đã vượt qua Biển Đen, tấn công căn cứ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở gần thị trấn Armyansk, phía bắc bán đảo Crimea.

Căn cứ này được Moskva sử dụng từ năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea. Các vụ nổ đã phá hủy một tòa nhà hành chính và thiêu rụi sáu tàu đệm khí quân dụng, trong đó có các mẫu A-8 Khivus và A25PS có khả năng chở từ 8 đến 25 binh sĩ vũ trang.

Kết quả vụ tấn công tiền đồn FSS ở Crimea bằng tên lửa Flamingo vào ngày 30 tháng 8 năm 2025. Ảnh Militarnyi

Một nhân viên FSB được xác nhận thiệt mạng, trong khi nhiều xe cứu thương được điều tới hiện trường giữa đêm. Hình ảnh vệ tinh của mạng Copernicus châu Âu cho thấy khu vực mục tiêu xuất hiện vết cháy đen rộng và dấu hiệu hư hại nghiêm trọng, dù độ phân giải không đủ để nhận dạng tàu đệm khí.

Đoạn video do một blogger quân sự Ukraine có biệt danh “Nikolaevsky Vanyok” đăng tải cho thấy ba quả Flamingo phóng đi liên tiếp từ khu vực ven biển, mỗi quả đều tách động cơ phụ sau khi rời bệ, chi tiết đặc trưng của dòng tên lửa này.

Báo Astra - hãng tin độc lập của Nga, cũng xác nhận vụ tấn công, dù cho rằng loại vũ khí sử dụng có thể là phiên bản nâng cấp của tên lửa Neptune, được Ukraine cải tiến năm 2024 để đánh mục tiêu trên bộ. Tuy nhiên, các bằng chứng hình ảnh và lời khai tại chỗ đều trùng khớp với đặc điểm thiết kế của Flamingo.

Tàu đệm khí A25PS. Ảnh Militarnyi

Vũ khí “made in Ukraine”

Điểm khiến Flamingo trở thành tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở sức công phá mà ở chính quá trình phát triển của nó.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Flamingo là sản phẩm của chương trình quốc phòng nội địa, được hoàn thiện trong chưa đầy 12 tháng - một tốc độ kỷ lục, giữa lúc Kiev bị Mỹ và NATO hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Vì thế, việc Ukraine tự phát triển loại tên lửa này được coi là cú “phá rào” ngoạn mục, giúp Kiev chủ động tung đòn đánh sâu mà không lo vướng rào cản chính trị.

Flamingo được cho là mang đầu đạn nặng trên 1 tấn, với tầm bắn vượt 3.000 km - gần gấp ba lần so với Neptune gốc. Cấu hình cho phép nó cất cánh nhờ động cơ tăng lực tách rời, sau đó chuyển sang hành trình tầm thấp bằng động cơ phản lực cánh quạt tuốc-bin, có khả năng bay bám địa hình và lẩn tránh radar.

Đó là lý do tại sao đòn đánh Armyansk gần như không bị hệ thống phòng không Nga phát hiện.

Thách thức phòng không Nga

Giới phân tích nhận định, Flamingo là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Moskva. Với tầm bắn trên 3.000 km, tên lửa này cho phép Ukraine tấn công không chỉ Crimea mà cả các căn cứ hậu cần ở Rostov, Belgorod, thậm chí vùng Volgograd - nơi đặt nhiều trung tâm chỉ huy và kho nhiên liệu của Nga.

Điểm đáng chú ý là Flamingo hoàn toàn do Ukraine sở hữu, không chịu bất kỳ giới hạn nào từ NATO, nên Kiev có thể linh hoạt sử dụng mà không cần chờ sự “bật đèn xanh” từ phương Tây.

Phóng tên lửa hành trình Flamingo. Ảnh Fire Point

Tác động tâm lý cũng không nhỏ. Việc một căn cứ thuộc cơ quan tình báo hàng đầu của Nga bị đánh trúng ngay tại Crimea - vùng được Moskva coi là “bất khả xâm phạm”, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bảo vệ của hệ thống phòng không S-400. Nó cũng cho thấy Ukraine đang từng bước tiến tới chiến lược “đánh sâu - đánh chính xác” thay cho kiểu tấn công tiêu hao truyền thống.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia phương Tây cho rằng Flamingo có thể trở thành công cụ chiến lược, vừa để phá hủy hạ tầng quân sự Nga, vừa để tạo áp lực tâm lý buộc Moskva phải phân tán lực lượng phòng thủ.

Trong một bài phát biểu sau vụ tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ “tăng tốc nhịp độ các đòn đánh” nhằm vào lãnh thổ Nga. Trái lại, phía Nga cáo buộc NATO đứng sau chiến dịch, cho rằng máy bay trinh sát của Mỹ và Anh thường xuyên xuất hiện ở Biển Đen để thu thập dữ liệu mục tiêu.

Các chuyên gia nhận định, với sự ra đời của Flamingo, Ukraine đã bước qua ngưỡng “tự chủ tấn công chiến lược”. Tên lửa này không chỉ là công cụ quân sự, mà còn là đòn răn đe chính trị gửi tới Moskva rằng “không còn nơi nào an toàn”.

Nếu Kiev tiếp tục mở rộng sản xuất và cải tiến Flamingo, khả năng những đòn đánh tương tự sẽ lan rộng, khiến bán đảo Crimea - từng là niềm kiêu hãnh của Nga, trở thành mục tiêu thường trực trên bản đồ hỏa lực Ukraine.