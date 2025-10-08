Ông Putin tuyên bố Nga kiểm soát 5.000 km² lãnh thổ Ukraine trong năm nay

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp với chỉ huy quân sự cấp cao của Nga nhân dịp sinh nhật lần thứ 73, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ lực lượng Ukraine đang rút lui trên mọi mặt trận. Ông nói rằng Kiev đang cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi tình hình trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Theo biên bản ghi chép từ điện Kremlin, ông Putin phát biểu tại cuộc họp ở tây bắc nước Nga gần thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg rằng: "Vào thời điểm này, lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược. Năm nay, chúng tôi giải phóng gần 5.000 km² lãnh thổ và 212 khu vực".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Thắng lợi mà Nga đạt được vào năm 2025 tương đương gần 1% diện tích đất liền của Ukraine và quốc gia này kiểm soát gần 20% tổng diện tích.

Theo ông Putin, lực lượng Ukraine "đang rút lui dọc theo tuyến giao tranh, bất chấp những nỗ lực kháng cự quyết liệt".

Hôm 7/10, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo việc giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng dọc theo mặt trận, mà theo lời chỉ huy cấp cao của Ukraine thì hiện trải dài hơn 1.250 km.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov phát biểu tại cuộc họp của chỉ huy cấp cao rằng lực lượng Nga đang "tiến quân theo hầu hết mọi hướng". Ông tiết lộ lực lượng Ukraine đang tập trung vào việc làm chậm bước tiến của Nga.

Theo ông Gerasimov, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở Pokrovsk và những khu vực hướng về Dnipropetrovsk. Quân đội Moskva đang tiến về thành phố trọng điểm Siversk và Kostyantynivka ở chiến trường chính của vùng Donetsk.

Đồng thời, Nga đang đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi thành phố Kupiansk và tiến về phía khu vực Zaporizhzhia cùng Dnipropetrovsk ở xa hơn về phía nam.

Tuy nhiên, hồi tháng 8, quân đội Ukraine bác bỏ các cuộc tấn công gần đây của Nga là thất bại, khi lực lượng Moskva không chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine trong năm nay.

NDTV dẫn lời nguồn tin Ukraine thông tin thêm quân đội Kiev giành được nhiều thắng lợi ở khu vực Donetsk, đặc biệt là xung quanh Dobropillia, một thị trấn gần trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng cho biết lực lượng Ukraine giành lại được lãnh thổ ở khu vực biên giới Sumy, nơi Nga thiết lập được chỗ đứng.